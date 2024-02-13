Кая Каллас: уголовное преследование со стороны властей России - это тактика запугивания

"Действия Российской Федерации не удивительны, это их обычная тактика запугивания. Мы продолжим те шаги, которые предпринимали до сих пор, - поддерживать Украину, укреплять европейскую оборону, бороться с российской пропагандой", - сказала Кая Каллас, комментируя поступившую во вторник из России информацию.

По ее словам, Кремль считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать. "Я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за укрепление европейской обороны", - сказала Кая Каллас, добавив, что Россия на протяжении своей истории скрывала проводимые ею репрессии через свои так называемые правоохранительные органы.

"Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ, - сказала во вторник Каллас. - Я всегда говорила, что набор преступных инструментов российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания".

Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии, а также в отношении государственного секретаря, министра культуры Литвы и депутатов литовского Сейма, сообщил во вторник Rus.Postimees.

В розыск также попали 59 из 68 депутатов Сейма Латвии, голосовавших за выход из договора о памятниках. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.

Также в розыске оказались 15 рижских муниципальных депутатов, принимавших решение о сносе памятника воинам Красной армии (всего голосов "за" было отдано 38). Попали в розыск и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в том голосовании, а также министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

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