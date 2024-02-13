В среду, 14 февраля, Министерство иностранных дел (МИД) вызвало поверенного в делах посольства России Олега Зыкова для разъяснений по поводу объявления в розыск латвийских политиков, в отношении которых Россия возбудила политически мотивированные дела, сообщили агентству LETA в МИД.
МИД находится в контакте с латвийскими правоохранительными органами, чтобы проверить обнародованную информацию и снизить возможные риски. Министерство также работает по этому вопросу с партнерами в Европейском союзе (ЕС).
МИД еще в декабре 2022 года, когда стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела и проводит проверки в связи с принятым Сеймом Латвии законом о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, официально уведомил российскую сторону о том, что категорически возражает против попыток России осуществлять свою национальную уголовную юрисдикцию на территории другого государства, и подчеркнул, что попытки России распространить свою экстерриториальную уголовную юрисдикцию расцениваются как вмешательство во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.
Также МИД неоднократно информировал государственные органы о сложившейся ситуации, призывая действующих и бывших должностных лиц тщательно оценивать необходимость зарубежных поездок за пределы ЕС и НАТО. При рассмотрении вопроса о возможном посещении той или иной страны, в том числе транзитом, министерство рекомендует оценивать уровень отношений и правового сотрудничества этой страны с Россией, а также уровень защиты прав человека в конкретной стране.
Как сообщалось, независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских, политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.
"Медиазона" выяснила, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках с Россией. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.
Объявлены в розыск и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в том голосовании, а также министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Последняя тоже выступала за снос памятника и возглавляла МВД в тот момент, когда полиция задерживала протестующих у монумента 9 и 10 мая.
Также в розыске оказались 15 из 38 депутатов Рижской думы, проголосовавших за снос памятника советским солдатам, в том числе бывший мэр столицы Мартиньш Стакис и нынешний мэр Вилнис Кирсис.
Среди тех, кого ищет российская полиция - нынешний министр земледелия Арманд Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам в 2022 году все трое были депутатами Сейма.
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