Видео ⟩ Израильская армия нашла брошенное укрытие лидера ХАМАС

Вечером во вторник, 14 февраля, израильская армия заявила, что обнаружила убежище Яхьи Синвара, лидера палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа. Он успел покинуть укрытие.
Синвар находился в подземном комплексе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил представитель армии Даниэль Хагари.
"Мы достигли комплекса, где [Синвар] находился под землей вместе с другими ключевыми боевиками, скрываясь, пока над ними шла война", - сказал Хагари.
"Наиболее важные боевики ХАМАС находились на территории комплекса в хороших условиях. У них была еда, туалеты и сейфы с личным имуществом, составляющим миллионы шекелей и долларов [США]".
Армия обороны Израиля также опубликовала короткое видео, показывающее убежище.
Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024
There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f
Утверждается, что на видео видно, как Яхья Синвар "бежит через сеть туннелей со своими детьми и одной из жен, а также со своим братом Ибрагимом Синваром".
В начале февраля по подозрению в участии в террористической деятельности были задержаны родственники высшего руководства ХАМАС в секторе Газа и ближайшее окружение Синвара. Среди задержанных был отец Синвара - Рафа Салама.
По словам Хагари, допрашивая задержанных, израильские службы безопасности получили важную информацию.
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