Видео ⟩ Израильская армия нашла брошенное укрытие лидера ХАМАС

Синвар находился в подземном комплексе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил представитель армии Даниэль Хагари.

"Мы достигли комплекса, где [Синвар] находился под землей вместе с другими ключевыми боевиками, скрываясь, пока над ними шла война", - сказал Хагари.

"Наиболее важные боевики ХАМАС находились на территории комплекса в хороших условиях. У них была еда, туалеты и сейфы с личным имуществом, составляющим миллионы шекелей и долларов [США]".

Армия обороны Израиля также опубликовала короткое видео, показывающее убежище.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.



There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f — Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024

Утверждается, что на видео видно, как Яхья Синвар "бежит через сеть туннелей со своими детьми и одной из жен, а также со своим братом Ибрагимом Синваром".

В начале февраля по подозрению в участии в террористической деятельности были задержаны родственники высшего руководства ХАМАС в секторе Газа и ближайшее окружение Синвара. Среди задержанных был отец Синвара - Рафа Салама.

По словам Хагари, допрашивая задержанных, израильские службы безопасности получили важную информацию.

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