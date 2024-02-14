Ср, 14.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Израильская армия нашла брошенное укрытие лидера ХАМАС

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Подземный туннель
Подземный туннель Фото: AFP/SCANPIX

Вечером во вторник, 14 февраля, израильская армия заявила, что обнаружила убежище Яхьи Синвара, лидера палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа. Он успел покинуть укрытие.

Синвар находился в подземном комплексе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил представитель армии Даниэль Хагари.

"Мы достигли комплекса, где [Синвар] находился под землей вместе с другими ключевыми боевиками, скрываясь, пока над ними шла война", - сказал Хагари.

"Наиболее важные боевики ХАМАС находились на территории комплекса в хороших условиях. У них была еда, туалеты и сейфы с личным имуществом, составляющим миллионы шекелей и долларов [США]".

Армия обороны Израиля также опубликовала короткое видео, показывающее убежище.

Утверждается, что на видео видно, как Яхья Синвар "бежит через сеть туннелей со своими детьми и одной из жен, а также со своим братом Ибрагимом Синваром".

В начале февраля по подозрению в участии в террористической деятельности были задержаны родственники высшего руководства ХАМАС в секторе Газа и ближайшее окружение Синвара. Среди задержанных был отец Синвара - Рафа Салама.

По словам Хагари, допрашивая задержанных, израильские службы безопасности получили важную информацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх