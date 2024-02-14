В Алуксне угнан автомобиль, владелец оставил ключи в салоне

В минувшую субботу, 11 февраля, в Государственную полицию поступила информация о том, что ночью со двора дома в Алуксне был украден незапертый автомобиль Audi. Владелец забыл ключи в салоне автомобиля. По данному инциденту в полиции возбудили уголовное дело.

Государственная полиция напоминает, что автовладельцам следует задуматься о безопасности своего транспортного средства и не оставлять в салоне автомобиля ключи и регистрационные документы.

Жителей также призывают не терять бдительность и не оставлять свое имущество в легкодоступном для воров месте. Нередко владельцы транспортных средств оставляют личные вещи на видном месте в автомобиле, что служит для воров стимулом проникнуть в транспортное средство, разбив стекло автомобиля или повредив его иным образом.

Чтобы защитить свое транспортное средство от воров, полиция просит владельцев следовать нескольким важным советам - транспортное средство всегда должно быть припарковано в безопасном месте, автомобиль нельзя оставлять в отдаленных и подозрительных местах, так как это увеличивает вероятность того, что вор может незаметно проникнуть в машину. Также машина всегда должна быть заперта, в том числе во дворе частного дома, в гараже или на охраняемой стоянке.

Полиция просит жителей не оставаться равнодушными в случаях, если очевидец видит, что вокруг автомобиля, припаркованного в отдаленном месте на парковке, бродят посторонние лица, которые заведомо не являются владельцами транспортного средства.

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