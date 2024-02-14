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Новая схема мошенничества: жителям предлагали смотреть фильмы за деньги

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Раскрыта новая схема мошенничества
Раскрыта новая схема мошенничества Фото: Valsts policija

Государственная полиция предупреждает, что за последние недели выявлено множество случаев мошенничества с использованием названия компании Digital Turbine ("Цифровая турбина"). Людям, желающим заработать, предлагают работу по просмотру фильмов. Для того чтобы начать эту "работу", жителей Латвии просят внести залог. В результате за очень короткий период времени у пострадавших было украдено более 20 000 евро.

В полицию обратились жители, которые поверили предложению смотреть фильмы и заработать на этом деньги.

Люди внесли необходимый залог, но не получили обещанную зарплату и им не вернули внесенный залог, как было обещано ранее. В настоящее время полиция выясняет точные обстоятельства происшествия, а также устанавливает личности всех пострадавших.

Мошенники переписываются с потенциальными клиентами через WhatsApp или Telegram и в ходе переписки просят клиентов внести деньги на счета.

Учитывая нынешнюю высокую активность мошенников, Государственная полиция призывает жителей быть осторожными, критически оценивать любую полученную информацию, никому не разглашать данные банковских счетов и не переводить свои финансовые средства на неизвестные счета!

В случае, если деньги были украдены, полиция предлагает жителям сначала сообщить об этом в свой банк, а затем подать заявление в ближайшее отделение Государственной полиции.

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