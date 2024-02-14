Новая схема мошенничества: жителям предлагали смотреть фильмы за деньги

В полицию обратились жители, которые поверили предложению смотреть фильмы и заработать на этом деньги.

Люди внесли необходимый залог, но не получили обещанную зарплату и им не вернули внесенный залог, как было обещано ранее. В настоящее время полиция выясняет точные обстоятельства происшествия, а также устанавливает личности всех пострадавших.

Мошенники переписываются с потенциальными клиентами через WhatsApp или Telegram и в ходе переписки просят клиентов внести деньги на счета.

Konstatēti daudzi krāpšanas gadījumi, izmantojot uzņēmuma “Digital Turbine” vārdu. Meklējot darba iespējas, iespējams saskarties ar piedāvājumu, kas saistīts ar filmu skatīšanos. Ļoti īsā laika posmā iedzīvotājiem izkrāpti vairāk nekā 20 000 eiro.

Plašāk:https://t.co/Awk6T5VujD pic.twitter.com/pSG0R6PKto — Valsts policija (@Valsts_policija) February 14, 2024

Учитывая нынешнюю высокую активность мошенников, Государственная полиция призывает жителей быть осторожными, критически оценивать любую полученную информацию, никому не разглашать данные банковских счетов и не переводить свои финансовые средства на неизвестные счета!

В случае, если деньги были украдены, полиция предлагает жителям сначала сообщить об этом в свой банк, а затем подать заявление в ближайшее отделение Государственной полиции.

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