Посольство РФ не отрицает, что против многих латвийских политиков возбуждены политически мотивированные дела

Также МИД неоднократно информировал государственные органы о сложившейся ситуации, призывая действующих и бывших должностных лиц тщательно оценивать необходимость зарубежных поездок за пределы ЕС и НАТО. При рассмотрении вопроса о возможном посещении той или иной страны, в том числе транзитом, министерство рекомендует оценивать уровень отношений и правового сотрудничества этой страны с Россией, а также уровень защиты прав человека в конкретной стране.

МИД продолжит поддерживать актуальность вопроса о политически мотивированных и экстерриториальных преследованиях Россией латвийских граждан и граждан других стран с партнерами по ЕС и НАТО, а также в рамках международных организаций.

Как сообщалось, независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.

"Медиазона" выяснила, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках с Россией. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.

Объявлены в розыск и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в том голосовании, а также министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Последняя тоже выступала за снос памятника и возглавляла МВД в тот момент, когда полиция задерживала протестующих у монумента 9 и 10 мая.

Также в розыске оказались 15 из 38 депутатов Рижской думы, проголосовавших за снос памятника советским солдатам, в том числе бывший мэр столицы Мартиньш Стакис и нынешний мэр Вилнис Кирсис.

Среди тех, кого ищет российская полиция, - нынешний министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам в 2022 году все трое были депутатами Сейма.

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