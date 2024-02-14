Временный поверенный в делах посольства России Олег Зыков не отрицает существование списков бывших и действующих должностных лиц Латвии, в отношении которых Россия возбудила политически мотивированные дела, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
Посольство РФ не отрицает, что против многих латвийских политиков возбуждены политически мотивированные дела
В среду, 14 февраля, Зыков был вызван в МИД для дачи объяснений по поводу объявления Россией в розыск латвийских политиков. Директор 1-го департамента двусторонних отношений МИД Улдис Микутс выразил во время встречи категорический протест, осудив практику России по распространению своей национальной юрисдикции на Латвию.
Он подчеркнул, что попытки России распространить свою экстерриториальную уголовную юрисдикцию равносильны вмешательству во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН. Зыков не стал отрицать существование подобных уголовных дел и списков.
МИД находится в контакте с латвийскими правоохранительными органами, чтобы проверить обнародованную информацию и снизить возможные риски. Министерство также работает по этому вопросу с партнерами в Европейском союзе (ЕС).
МИД еще в декабре 2022 года, когда стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела и проводит проверки в связи с принятым Сеймом Латвии законом о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, официально уведомил российскую сторону о том, что категорически возражает против попыток России осуществлять свою национальную уголовную юрисдикцию на территории другого государства, и подчеркнул, что попытки России распространить свою экстерриториальную уголовную юрисдикцию расцениваются как вмешательство во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.
Также МИД неоднократно информировал государственные органы о сложившейся ситуации, призывая действующих и бывших должностных лиц тщательно оценивать необходимость зарубежных поездок за пределы ЕС и НАТО. При рассмотрении вопроса о возможном посещении той или иной страны, в том числе транзитом, министерство рекомендует оценивать уровень отношений и правового сотрудничества этой страны с Россией, а также уровень защиты прав человека в конкретной стране.
МИД продолжит поддерживать актуальность вопроса о политически мотивированных и экстерриториальных преследованиях Россией латвийских граждан и граждан других стран с партнерами по ЕС и НАТО, а также в рамках международных организаций.
Как сообщалось, независимое интернет-издание "Медиазона" обобщило данные об иностранных гражданах, объявленных российскими властями в розыск, обнаружив среди них десятки европейских, в том числе латвийских политиков и должностных лиц, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против русских захватчиков.
"Медиазона" выяснила, что в розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках с Россией. Ни один из членов партии "Согласие", высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был.
Объявлены в розыск и несколько депутатов Сейма, не принимавших участие в том голосовании, а также министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Последняя тоже выступала за снос памятника и возглавляла МВД в тот момент, когда полиция задерживала протестующих у монумента 9 и 10 мая.
Также в розыске оказались 15 из 38 депутатов Рижской думы, проголосовавших за снос памятника советским солдатам, в том числе бывший мэр столицы Мартиньш Стакис и нынешний мэр Вилнис Кирсис.
Среди тех, кого ищет российская полиция, - нынешний министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Во время голосования по памятникам в 2022 году все трое были депутатами Сейма.
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