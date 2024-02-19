"РИГА ЗА 15 МИНУТ" ⟩ Только для богатых? Что скрывает Базар Берга

Нашей очередной остановкой стал Базар Берга (Berga Bazārs), который известен не только своими бутиками, салонами, ресторанами и офисами, но и архитектурой, состоящей из целого ансамбля зданий.

Сам базар получил имя от своего основателя Кристапа Бергса, который был именитым промышленником и градостроителем. Кстати, это его ненастоящая фамилия.

Базар Берга - это шопинг, вкусная выпечка, летний фестиваль устриц, узкие улочки, неспешные прогулки, фестивальное кино, шикарный каштан и фонтан, который называют "Насосиком" (Pumpītis), поскольку когда-то на его месте располагался первый насос для заправки топлива в Риге.

Галерея: Базар Берга

Проводником RUS TVNET по Базару Берга стала Лия Шендо, которая рассказала об истории этого места и развеяла миф о том, что сюда могут прийти только люди с толстыми кошельками!

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