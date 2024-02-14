Видео ⟩ Авария в Плявниеках. Оба водителя уверены, что ехали на зеленый свет - кто виноват?

Сидящая в Volvo пара вздыхает и говорит, что сегодняшняя утренняя поездка на этом автомобиле была, наверное, последней. Удар был довольно сильным, но, к счастью, никто не пострадал.

"Я ехал в сторону улицы Илукстес по улице Лубанас. Светофор был зеленый. И вдруг с левой стороны, со стороны улицы Сахарова, передо мной выехал автомобиль BMW. Избежать столкновения было невозможно", - сказал водитель Volvo, описывая ситуацию происшествия.

Водитель BMW также рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора. Возможно, он пытался совершить левый маневр во время желтого сигнала светофора, но переоценил свои возможности.

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