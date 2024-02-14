В Тукумсе пьяный водитель гонял на скорости более 100 км/ч. Теперь он в руках полиции

13 февраля 2024 года в 15:19 в Тукумcе на улице Елгавас в направлении от ул. Слоценес к ул. Паста сотрудники полиции заметили приближающийся автомобиль Audi, который ехал по жилому району, где разрешено движение со скоростью 50 км/ч, со скоростью 103 км/ч.

Правоохранители потребовали, чтобы водитель остановил автомобиль, после чего установили, что за рулем находился мужчина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения 2,55 промилле. За это водитель был приговорен к штрафу в 880 евро и лишению права управления транспортным средством на 12 месяцев.

Также было возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле. Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, денежным штрафом или лишением прав на управление транспортным средством на срок до пяти лет.

Государственная полиция призывает водителей помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения.

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