Давить, резать или целиком? В каком виде чеснок вкуснее в блюдах

Давить, резать или тереть?

Давайте разберемся, как различные формы чеснока влияют на интенсивность вкуса и блюдо, в который добавляют эту приправу. Когда вы режете или давите чеснок, вы разрываете клетки внутри него, и именно тогда вкус становится таким "чесночным". Чем больше клеток будет разрушено, тем сильнее будет вкус и аромат, поэтому измельченный чеснок всегда кажется более насыщенным, чем более крупные кусочки.

Нарезанные или расплющенные ножом зубчики чеснока легче карамелизировать, делая их слаще. Натертый или раздавленный прессом чеснок придает пище более сильный вкус, но легко может и подгореть. Натирание чеснока на терке может сэкономить немало времени, если до этого вы пытались мелко резать его ножом, но тогда в процессе термической обработки его можно сжечь и вкус станет неприятно горьким.



1. Супы, рагу и соусы