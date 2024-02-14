Как сообщалось, бывший президент США Дональд Трамп, который является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на осенних выборах, заявил, что даже намерен "поощрять" агрессивные страны (например, Россию) "делать все что им вздумается" с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Ринкевич напомнил, что в этом году Латвия тратит на оборону 2,4% внутреннего валового продукта (ВВП), а к 2027 году планирует тратить уже 3% ВВП.

"Латвия - одна из тех стран, которые выделяют на оборону больше, чем того требует политика НАТО. Возможно, мы делаем это не столько ради соответствия критериям. Важно, чтобы каждый член альянса выделял на оборону не менее 2% ВВП, но мы делаем это еще и потому, что многое нужно сделать для укрепления обороны страны", - сказал Ринкевич журналистам, уточнив, что речь идет о покупке систем ПВО, укреплении военной инфраструктуры восточной границы, строительстве полигона в Селии и Службе государственной обороны.

Президент добавил, что был свидетелем дискуссий о расходах на оборону на саммитах и встречах НАТО, когда Трамп был президентом США. По словам Ринкевича, Трамп всегда четко и твердо говорил, что США не могут самостоятельно взять на себя оборону членов НАТО, поэтому было бы справедливо, если бы все члены НАТО тратили на оборону не менее 2% ВВП.

"Я бы расценил [высказывания Трампа] как предвыборную кампанию и предвыборную риторику", - сказал Ринкевич.

"Сила наших европейских, американских и канадских союзников - это то, что обеспечивает нашу безопасность. Каждый из этих элементов важен. Дебаты об увеличении расходов на оборону и ответственности за это союзников по НАТО не новы. Риторика [Трампа] резкая и жесткая. Я надеюсь, что мы все проснемся, включая наших европейских союзников, и будем больше тратить на оборону", - сказал Ринкевич.

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