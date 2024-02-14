В субботу в Риге пройдет марш в поддержку Палестины

В субботу, 17 февраля, в 13:00 группа активистов пройдет маршем по Риге, чтобы выразить поддержку Палестине. В Рижской думе сообщили, что мероприятие зарегистрировано в соответствии с законом. Муниципалитет не располагает какой-либо информацией, которая могла бы помешать мероприятию.
Участники мероприятия планируют пройти маршем от Домской площади по улице Екаба до площади Независимости. Цель мероприятия – продемонстрировать солидарность с палестинским народом. В мероприятии могут принять участие до 100 участников.
Как сообщили организаторы мероприятия, они пригласят на мероприятие государственных чиновников и жителей Латвии, чтобы продемонстрировать солидарность с мирным палестинским населением и выразить осуждение Израиля, который применяет насилие и против мирного населения. Марши пройдут одновременно во всех трех странах Балтии.
7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв большинство составляли мирные жители, и лишь несколько десятков — солдаты. Террористы также захватили заложников, позже доставленных в сектор Газа.
Израильская армия в ответ на нападение нанесла удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, направленную на уничтожение террористической организации ХАМАС.
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