В субботу в Риге пройдет марш в поддержку Палестины

Участники мероприятия планируют пройти маршем от Домской площади по улице Екаба до площади Независимости. Цель мероприятия – продемонстрировать солидарность с палестинским народом. В мероприятии могут принять участие до 100 участников.

Как сообщили организаторы мероприятия, они пригласят на мероприятие государственных чиновников и жителей Латвии, чтобы продемонстрировать солидарность с мирным палестинским населением и выразить осуждение Израиля, который применяет насилие и против мирного населения. Марши пройдут одновременно во всех трех странах Балтии.

7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв большинство составляли мирные жители, и лишь несколько десятков — солдаты. Террористы также захватили заложников, позже доставленных в сектор Газа.

Израильская армия в ответ на нападение нанесла удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, направленную на уничтожение террористической организации ХАМАС.

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