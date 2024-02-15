Герой дня! Таксист помог полиции поймать пьяного водителя

В понедельник, 12 февраля, водитель такси Янис ехал со стороны Серенской волости в Айзкраукле. Внезапно перед ним появилась машина, которая ехала очень подозрительно и неуверенно.

По его словам, он увидел водителя на Passat перед ГЭС, тот двигался очень неубедительно и чуть не въехал в стену ГЭС, можно было видеть, что человек хорошо "принял на грудь".

"И затем смотрю - навстречу едет полиция. Я сразу же "мигнул дальним" и помахал им рукой, чтобы они остановились, и они остановились", - рассказал Янис.

Быстрая реакция полиции позволила догнать водителя Volkswagen недалеко за гидроэлектростанцией. Водитель подчинился требованиям полиции остановился. Янис уверен, что его усилия не были зря.

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