Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Украина атаковала еще один большой нефтеперерабатывающий объект в России

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: @LXSummer1/"X"

На нефтяном объекте в Курской области РФ вспыхнул огромный пожар. По информации местных жителей, перед пожаром они слышали взрывы, сообщает украинское новостное агентство "Униан".

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар начался после атаки дрона украинской армии.

"В результате удара украинского беспилотника в Курской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Призываю сохранять спокойствие", - написал в Telegram губернатор.

Telegram-канал Baza сообщил, что загорелась емкость с более чем 100 тоннами нефти. В свою очередь Telegram-канал 112 сообщил, что объект атаковали два дрона, в результате чего загорелись три цистерны с топливом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх