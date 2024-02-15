Видео ⟩ Украина атаковала еще один большой нефтеперерабатывающий объект в России

"В результате удара украинского беспилотника в Курской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Призываю сохранять спокойствие", - написал в Telegram губернатор.

Telegram-канал Baza сообщил, что загорелась емкость с более чем 100 тоннами нефти. В свою очередь Telegram-канал 112 сообщил, что объект атаковали два дрона, в результате чего загорелись три цистерны с топливом.