Видео ⟩ Украина атаковала еще один большой нефтеперерабатывающий объект в России

На нефтяном объекте в Курской области РФ вспыхнул огромный пожар. По информации местных жителей, перед пожаром они слышали взрывы, сообщает украинское новостное агентство "Униан".
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар начался после атаки дрона украинской армии.
Ukrainian drones strike a Russian oil depot in the city of Kursk in Russia.— Visegrád 24 (@visegrad24) February 15, 2024
The Ukrainians have been delivering blow after blow against Russian energy infrastructure in recent weeks pic.twitter.com/cZRmDeO8F7
"В результате удара украинского беспилотника в Курской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Призываю сохранять спокойствие", - написал в Telegram губернатор.
Telegram-канал Baza сообщил, что загорелась емкость с более чем 100 тоннами нефти. В свою очередь Telegram-канал 112 сообщил, что объект атаковали два дрона, в результате чего загорелись три цистерны с топливом.
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