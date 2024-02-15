Шесть человек погибли, 20 получили ранения в результате обстрела Белгорода, сообщил Минздрав России. Украина не комментировала атаку. В ночь на четверг Россия нанесла очередной массированный удар по Украине.
Среди погибших в Белгороде один ребенок — годовалая девочка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», — написал Гладков.
Ракетная атака на Белгород началась вскоре после полудня по местному времени. По версии Минобороны России, над регионом были сбиты 14 реактивных снарядов (о том, обошли ли какие-то ракеты систему ПВО, ведомство не сообщало).
Очевидцы сообщали о серьезном повреждении торгового центра на улице Плеханова, а также о падении обломков ракет на школьный стадион. Опубликованы видео и фото, на которых видны разрушения и работа медиков.
Источник «РИА Новости» утверждает, что погибшая в Белгороде девочка при обстреле находилась в коляске, бабушка гуляла с ней на школьном стадионе.
Украина не комментировала обстрел Белгорода.
В ночь на четверг, российские военные нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в результате чего пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры.
В Белгороде в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах выбиты окна, также повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля, перечислил губернатор в одном из своих постов в телеграме.
«Есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий», — пишет Гладков, не уточняя, каком именно предприятии.
По его словам, после отражения средствами ПВО воздушной атаки есть разрушения еще в нескольких поселках в Белгородской области.
Согласно заявлению Минобороны России, Белгород обстреливали из реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Эту же систему российские военные называли после предыдущего массированного обстрела Белгорода в конце декабря, когда в городе погибли 25 человек.
30 декабря — на следующий день после самого масштабного российского удара по украинским городам за последние месяцы — около трех часов дня в центре Белгорода произошли взрывы.
Власти назвали обстрел самым тяжелым по последствиям с начала войны. Под удары тогда попали район спорткомплекса «Динамо», универмага «Белгород», улица Островского и каток в центре города.
Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Жители города жаловались на закрытые убежища.
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