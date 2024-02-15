Украина не комментировала обстрел Белгорода.

В ночь на четверг, российские военные нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в результате чего пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры.

Пострадавший многоэтажный жилой дом Фото: BBC

В Белгороде в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах выбиты окна, также повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля, перечислил губернатор в одном из своих постов в телеграме.

«Есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий», — пишет Гладков, не уточняя, каком именно предприятии.

По его словам, после отражения средствами ПВО воздушной атаки есть разрушения еще в нескольких поселках в Белгородской области.

Согласно заявлению Минобороны России, Белгород обстреливали из реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Эту же систему российские военные называли после предыдущего массированного обстрела Белгорода в конце декабря, когда в городе погибли 25 человек.

Фото: Vyacheslav Gladkov

30 декабря — на следующий день после самого масштабного российского удара по украинским городам за последние месяцы — около трех часов дня в центре Белгорода произошли взрывы.

Власти назвали обстрел самым тяжелым по последствиям с начала войны. Под удары тогда попали район спорткомплекса «Динамо», универмага «Белгород», улица Островского и каток в центре города.

Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Жители города жаловались на закрытые убежища.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC