Райвис Дзинтарс: Кирштейнс раскалывает национально-консервативный блок

По словам Дзинтарса, Нацобъединению до сих пор удавалось объединять разные мнения, оставаясь единой национально-консервативной силой, однако от нынешних действий Кирштейнса выиграют только "Шлесерс, "Прогрессивные", "Согласие" и другие оппоненты Нацобъединения", а большого политического успеха у нового формирования не будет.

Как рассказал Дзинтарс, стало известно, что Кирштейнс еще до своего исключения из Нацобъединения достаточно долго работал над реанимацией "своей маленькой партии", чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.

Как сообщалось, в январе Кирштейнс вышел из Нацобъединения. Этот шаг последовал после того, как депутат ездил в Китай в составе группы, возглавляемой Айнаром Шлесерсом ("Латвия на первом месте"). Хотя у Кирштейнса возникли разногласия по поводу этой поездки с партией, он отрицал, что вышел из Нацобъединения по этой причине.

По словам Дзинтарса, у партии давно были трудности в общении с Кирштейнсом. На решение прекратить дальнейшее сотрудничество с ним повлияла и поездка в Китай.

Однако позже стало известно, что Кирштейнс учредил общество "Движение независимости Латвии" и вместе с объединением политических партий "Народ. Земля. Государство" будет баллотироваться на выборах в Европарламент, возглавляя его список. Объединение "Народ. Земля. Государство" было сформировано из бывших членов партии KPV LV.

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