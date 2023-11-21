160 часов общественных работ: апелляционный суд также признал Гревцову виновной

Полный текст решения будет предоставлен сторонам 5 декабря, а затем в течение десяти дней его можно будет обжаловать в кассационном порядке.

Суд счел, что доводы защиты не подтверждены доказательствами, а также нет оснований для удовлетворения протеста прокурора, так как не выявлено дополнительных обстоятельств, отягчающих вину подсудимой. Суд указал, что коллегия суда апелляционной инстанции считает достаточным приговор, вынесенный судом первой инстанции.

Как сообщалось, Гревцова подала апелляционную жалобу на решение Рижского городского суда, а прокурор - протест.

Прокурор ранее просил суд приговорить Гревцову к 200 часам общественных работ и штрафу в размере 6200 евро.

На судебном заседании Гревцова просила оправдать ее, утверждая, что в ходе судебного разбирательства ее вина не доказана.

В свою очередь прокурор заявил, что Гревцова знала о том, что заполненная ею анкета будет передана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что Гревцова предоставила своим однопартийцам достоверные сведения об образовании и опыте работы и ошибка возникла в ЦИК при неверном вводе данных.

Кроме того, Гревцова подписала заявление в ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдать ее только за то, что она не прочла анкету ЦИК.

Пока дело рассматривается в судах разных инстанций, Гревцова продолжает выполнять обязанности депутата Сейма. Осужденный за уголовное преступление депутат лишается мандата со дня вступления приговора в силу. В Латвии три судебные инстанции.

На выборах в Сейм 14-го созыва партия "Стабильности!", от которой баллотировалась Гревцова, получила 11 мандатов. Позже она вышла из нее и вступила в партию "Объединение "Младолатыши".