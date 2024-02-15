Известно, кто займет место Гревцовой в Сейме

Согласно информации об итогах выборов в 14-й Сейм, которая размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (CVK), Салимов является следующим в списке "Стабильности!" в Видземском крае.

Как сообщил председатель фракции "Стабильности!" в Сейме Алексей Росликов, Салимов выразил готовность принять вызов стать депутатом и работать во фракции "Стабильности!".

Росликов характеризует Салимова как "активного, успешного бизнесмена", которому теперь придется полностью уйти из бизнеса, чтобы работать в Сейме.

После рассмотрения вопроса Комиссией Сейма по мандатам, этике и заявлениям Салимов должен будет принести торжественную присягу на заседании Сейма. Затем Сейм проголосует за подтверждение его мандата в соответствии с Конституцией.

ерховный суд сегодня отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова (ранее "За стабильность") обвинялась в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, также она лишилась мандата депутата Сейма.

Согласно статье 18 Регламента Сейма, депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из Сейма со дня вступления приговора в силу, а значит, Гревцова теряет мандат в 14-м Сейме уже сегодня.

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