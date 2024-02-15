У Гревцовой осталось право баллотироваться в Европарламент

Вступление приговора суда в силу не препятствует Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши"), потерявшей место в Сейме, выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент (ЕП), согласно положениям Уголовного закона и Закона о выборах в ЕП.
Гревцова была признана виновной по статье 272 Уголовного кодекса за предоставление заведомо ложной информации CVK.
Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - временное лишение свободы, поэтому это считается уголовным преступлением.
Закон о выборах ЕП предусматривает запрет баллотироваться только тем, кто осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления.
Лица, которым запрещено баллотироваться в Сейм, ЕП или муниципальные советы, также не могут баллотироваться в ЕП, однако Гревцова не была признана виновной по такой статье.
В Центральной избирательной комиссии (CVK) сообщили, что CVK сможет прокомментировать вопрос о праве Гревцовой баллотироваться на выборах в ЕП после ознакомления с приговором суда.
Выборы в Европарламент запланированы на начало июня.
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