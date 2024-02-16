Перед свадьбой Саманта Тина с мужем соблюдали длительное воздержание

Во время ток-шоу Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") Саманта рассказала, что аскеза - это воздержание от всего, что может энергетически возбудить - не только от физического контакта, но и от кофе.



Также Саманта и ее избранник договорились не обнимать представителей противоположного пола во время аскезы. "Скажу честно, это очень сложно, особенно в моей сфере!" - не скрывает певица.

Она рекомендует эту практику пройти каждой паре. "Это кажется невозможным, ведь физическое очень важно. Вы проверяете, насколько вы эмоционально связаны. Это тяжело! И действительно многое говорит об отношениях и о том, насколько вы сильны".

Эти 40 дней были для меня очень благостными и многое показали", - добавляет Саманта.

Она благодарна мужу за то, что он ее поддержал. "Я не думаю, что легко найти мужчину, который согласится на такое безумие. Я чрезвычайно благодарна своему мужу. Я люблю и уважаю его еще больше, видя его решимость".

Как сообщалось, певица обвенчалась со своим возлюбленным Артуром 29 декабря 2023 года в евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны в Кулдиге.

Пара объявила о помолвке в августе прошлого года. Избранник Саманты писал ей в соцсетях на протяжении двух лет, а лично они познакомились на ее концерте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!