Убили "один из последних символов демократии": латвийские политики о смерти Навального

Бывший министр обороны Артис Пабрикс написал в социальных сетях, что смерть Навального является еще одним доказательством того, насколько злым является российский режим. Он выразил надежду, что однажды западное общество и лидеры поймут эту истину и что это понимание произойдет "до того, как ущерб станет необратимым".

"К сожалению, смерть Навального была предсказуема. Это еще одно доказательство того, что Россия безжалостна и единственный способ жить с ней как с соседом - это быть достаточно сильным, чтобы предотвратить вторжение. Мы можем рассчитывать на себя и своих ближайших соседей, у которых нет иллюзий и которые не продадут", - отметил Пабрикс.

Видео: Алексей Навальный на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел

Мировые политические деятели, журналисты и общественные деятели также отреагировали на сообщение о смерти политика. Их реакции можно прочитать ниже:

Как сообщает интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.