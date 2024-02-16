Убили "один из последних символов демократии": латвийские политики о смерти Навального

Сегодня, 16 февраля, российские власти сообщили о смерти политика Алексея Навального. RUS TVNET собрал реакции латвийских политиков на сообщение о смерти политика.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из мировых лидеров прокомментировал информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в России.
"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем, - пишет Ринкевич в соцсети X. - Это факт, и каждый должен знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".
Премьер-министр Эвика Силиня заявила в социальных сетях, что режим [президента России Владимира] Путина заключил в тюрьму и
замучил до смерти "один из последних символов демократии" в России. Она призывает Россию прекратить репрессии против политической оппозиции и освободить всех политзаключенных.
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш подчеркивает в соцсети X, что смерть Навального полностью на совести преступного режима Путина.
Председатель Сейма, депутат Занда Калниня-Лукашевича также заявила на платформе Х, что новость о смерти российского оппозиционера ужасна. Она отмечает, что Россия несет полную ответственность за убийство собственных граждан. По мнению депутата, наступит день, когда "справедливость восторжествует".
Бывший министр обороны Артис Пабрикс написал в социальных сетях, что смерть Навального является еще одним доказательством того, насколько злым является российский режим. Он выразил надежду, что однажды западное общество и лидеры поймут эту истину и что это понимание произойдет "до того, как ущерб станет необратимым".
"К сожалению, смерть Навального была предсказуема. Это еще одно доказательство того, что Россия безжалостна и единственный способ жить с ней как с соседом - это быть достаточно сильным, чтобы предотвратить вторжение. Мы можем рассчитывать на себя и своих ближайших соседей, у которых нет иллюзий и которые не продадут", - отметил Пабрикс.
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Мировые политические деятели, журналисты и общественные деятели также отреагировали на сообщение о смерти политика. Их реакции можно прочитать ниже:
Как сообщает интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес Навальному еще один приговор по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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