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Ринкевич стал первым лидером, отреагировавшим на новость о смерти Навального (2)

rus.tvnet.lv
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал в соцсети Х информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в России.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем, - пишет Ринкевич. - Это факт, и каждый должен знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".

Ринкевич был первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщение о смерти Навального.

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Уже сообщалось, что 16 февраля в российских СМИ появились новости о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Пока у соратников Алексея Навального нет подтверждений того, что политик умер.

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