"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем, - пишет Ринкевич. - Это факт, и каждый должен знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

Ринкевич был первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщение о смерти Навального.

Видео: Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел

Уже сообщалось, что 16 февраля в российских СМИ появились новости о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Пока у соратников Алексея Навального нет подтверждений того, что политик умер.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!