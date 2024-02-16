В Риге в связи с сообщениями о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального у посольства РФ в 17:00 прошла акция в память о нем.
Видео: В Риге прошла акция в память о Навальном
LETA сообщает, что на мероприятие собрались несколько десятков человек. Собравшиеся у посольства зажигали свечи, держали плакаты, осуждающие российский режим и возлагали цветы. Также на мероприятии можно было увидеть людей, одетых в цвета украинского флага. Были и люди в одежде в цветах украинского флага, с детьми, как россияне, так и латыши.
"Призывают приносить свечи, лампадки, портреты политика и иные плакаты и надписи, связанные с ним и его преследованием", - говорилось в публикации Telegram-канала "Волна/Латвия", анонсировавшего мероприятие.
Видео: Первые кадры с мероприятия в Риге
В Рижской думе сообщили, что официально заявка на мероприятие не подавалась, однако столичные власти не будут препятствовать его проведению.
Видео: Первые кадры с мероприятия в Риге
Как сообщает "Медуза", подобные акции были анонсированы и в других странах Европы. В Эстонии у здания посольства РФ в Таллинне в 16:00 начался митинг в память об Алексее Навальном. В Варшаве акция в память о Навальном была назначена на 17:00. В Амстердаме - на 18:00.
Галерея: В Риге прошла акция в память о Навальном
Как написало интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Видео: Выступление женщины на мероприятии в память об Алексее Навальном
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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