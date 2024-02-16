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Умер известный фотограф Дмитрий Марков

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Известный фотограф Дмитрий Марков скончался в возрасте 41 года, пишет "Медуза" со ссылкой на публикации его друзей в Telegram.

Причина смерти не сообщается.

Дмитрий Марков родился в 1982 году в подмосковном Пушкино. Он стал известен своими снимками российской провинции.

Фотограф-документалист переехал в Псковскую область из Подмосковья в 2005 году как волонтер. Он сотрудничал с многими СМИ, а в 2016 году стал первым российским участником рекламной кампании iPhone 7.

Он также известен фотографией омоновца на фоне портрета Владимир Путина, сделанной после задержания протестующих в РФ.

Видео: Интервью Дмитрия Маркова журналисту Юрию Дудю

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