Видео ⟩ Передача убедилась, что дорожным знакам в Латвии доверять нельзя

Один из вопросов о запутанной ситуации в Риге. Ни для кого не секрет, что в Латвии дорожным знакам нельзя доверять, но это не умаляет удивления водителей, увидевших весьма противоречивую ситуацию на пересечении улиц Слокас и Агенскалнс.

Раньше там был знак, разрешающий движение только направо, но на том же столбе есть и дорожный знак, разрешающий повернуть налево. Но только после того, как эту чушь обсудили в соцсетях, ситуация разрешилась.

Еще один актуальный вопрос - ситуация на Восточном шоссе. При движении от Южного моста в сторону улицы Бривибас разрешалось повернуть налево в сторону улицы Пилдас и развернуться. Сейчас разворот запретили и транспортный поток улучшился.

Видео: Сюжет программы Zebras

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