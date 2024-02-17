Матери российского оппозиционера Алексея Навального представители колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа сказали, что Навальный умер от синдрома внезапной смерти, сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
"Когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти", - написал Жданов.
Однако в следственном комитете Салехарда адвокату сказали, что причина смерти не установлена, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Сотрудник следственного комитета сказал, что "взята повторная гистологическая экспертиза" и ее результаты станут известны на следующей неделе.
"Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", - добавила пресс-секретарь политика.
В Следственном комитете заявили, что тело Навального родственникам не вернут до завершения проверки, отметила Ярмыш.
Правда, еще час назад адвокатам сообщили, что "проверка завершена, ничего криминального не установлено", добавила она.
Фото: мероприятия памяти Навального у посольства России в Риге
Официально причина смерти не называется, сказала Ярмыш телеканалу "Дождь", поэтому версию пропагандистов о том, что у Навального сорвался тромб, ничем нельзя подтвердить.
"Мы четко понимаем, что колония лжет, это именно сейчас очевидно. Нет никаких сомнений, что убийство было спланированным", - сказала Ярмыш.
Видео: мероприятия памяти Навального у посольства России в Риге
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