"Когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти", - написал Жданов.

Однако в следственном комитете Салехарда адвокату сказали, что причина смерти не установлена, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сотрудник следственного комитета сказал, что "взята повторная гистологическая экспертиза" и ее результаты станут известны на следующей неделе.

"Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", - добавила пресс-секретарь политика.

В Следственном комитете заявили, что тело Навального родственникам не вернут до завершения проверки, отметила Ярмыш.

Правда, еще час назад адвокатам сообщили, что "проверка завершена, ничего криминального не установлено", добавила она.

Фото: мероприятия памяти Навального у посольства России в Риге

Официально причина смерти не называется, сказала Ярмыш телеканалу "Дождь", поэтому версию пропагандистов о том, что у Навального сорвался тромб, ничем нельзя подтвердить.

"Мы четко понимаем, что колония лжет, это именно сейчас очевидно. Нет никаких сомнений, что убийство было спланированным", - сказала Ярмыш.

Видео: мероприятия памяти Навального у посольства России в Риге

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