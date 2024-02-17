Угроза в цветах. Как по всей России разрушали стихийные мемориалы памяти Навального и задержали сотни людей

После того как автозак отъехал от мемориала, туда подогнали новый автобус. В это время силовики объявили «санитарный перерыв», оттеснили людей и оцепили подход к мемориалу — пока неизвестные зачищали его полностью от цветов и приношений, складывая их в черные мешки, рассказал Би-би-си находившийся там петербуржец. Сразу после зачистки цветов задержали еще трех человек, подошедших к памятнику.

Среди задержанных в Петербурге в автозаке оказалась девушка с клаустрофобией, она плохо себя почувствовала, и сотрудники полиции ее отпустили, сообщил проект «ОВД-Инфо». Он также рассказал со слов находившегося в автозаке студента Дмитрия Кузьменко, что того при задержании полицейские избили.

К вечеру субботы суды в разных районах Петербурга начали выносить решения по делам задержанных у двух мемориалов петербуржцев. По данным «Ротонды», в протоколах полиции было написано, что скорбящие у памятников мешали пешеходам. К 18 часам пять человек были арестованы на пять суток, еще двое — на четверо и двое суток, один почтивший память Навального петербуржец получил штраф 10 тысяч рублей. Судебных решений на тот момент ожидали еще около 30 человек.

В Петербурге проходил «санитарный перерыв» по зачистке от цветов стихийного мемориала Навальному у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной напротив бывшей тюрьмы «Кресты». Неизвестные люди складывали цветы в черные мешки и увозили. Фото: BBC

Аресты, объяснения и съемки участников: как полицейские мешали жителям регионов России почтить память Навального

В большинстве городов стихийные мемориалы в память о Навальном также уничтожали.