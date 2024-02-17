В России второй день проходят акции памяти Алексея Навального. Люди приносят цветы, свечи и портреты политика к мемориалам политзаключенным и жертвам репрессий в своих городах. Власти им препятствуют: полицейские оцепляют территории вокруг памятников, неизвестные разрушают стихийные мемориалы, убирая цветы и другие памятные знаки.
Угроза в цветах. Как по всей России разрушали стихийные мемориалы памяти Навального и задержали сотни людей
По данным «ОВД-Инфо» (признано «иностранным агентом») на 18:15 по Москве, всего за последние два дня было задержано уже более 340 человек в 30 городах, 230 из них задержали в эту субботу, 17 февраля.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как в день, когда соратники Навального подтвердили его смерть, в России срывали попытки почтить его память.
«Нас все же ждет свет в конце тоннеля»: как прошли акции в Москве
В Москве еще 16 февраля стихийные мемориалы создали у «Стены скорби» в сквере у Садового кольца и у Соловецкого камня на Лубянке напротив главного здания ФСБ.
Задержания у «Стены Скорби» проходили жестко. Иногда одного человека задерживали сразу несколько полицейских.
На одном из видео Sota показано, как 17 февраля полицейские задерживают девушку с применением силы у «Стены Скорби». Люди скандировали «Позор!». Девушка кричала, со спины ее обхватил руками молодой человек, пытаясь помешать полицейским. Полицейские отталкивали его от девушки — из-за этого она упала коленями на ледяную дорогу. В итоге и девушку, и пытавшегося защитить ее парня полицейские увели.
Через некоторое время после этого около «Стены скорби» почти никого не осталось, но вскоре люди вновь стали собираться у монумента.
Журналисты Sota заметили молодого человека в инвалидной коляске. «Я испытываю амбивалентные чувства: чувство опустошения и в то же время гнева. Я не думаю, что со смертью Алексея у нас все закончено, больше нет надежд. Мы должны стремиться вперед, бороться как Алексей заповедовал нам. Я думаю, нас все же ждет свет в конце тоннеля, а Россия будет свободной», — сказал он проекту Sota.
Постоянный поток людей и задержания не мешали сотрудникам коммунальных служб убирать от мемориала цветы, отмечает «ОВД-Инфо».
«Очень печальный день для нас для всех, но Алексей говорил не сдаваться. И мы не сдадимся, — сказала одна из пришедших к Соловецкому камню изданию Sota. — Пусть они думают, что они победили, но это не так. История на нашей стороне, и правда на нашей стороне, и добро на нашей стороне. И мы обязательно победим»
У Соловецкого камня полицейские не препятствовали возложению цветов, сообщил корреспондент издания «Холод» (в России объявлено «иноагентом») около 16:00 мск.
Среди задержанных в Москве — активисты и документалисты Федор Калинин и Зося Родкевич (известна как автор документального фильма «Мой друг Борис Немцов»). Калинин рассказал «ОВД-Инфо», что в момент задержания на проспекте Сахарова они снимали документальный фильм. Их отвезли в ОВД «Щербинский». Позже Родкевич отпустили, ей выдали предостережение о недопустимости нарушений. О Калинине при этом не сообщали.
Вечером силовики и коммунальщики уничтожили стихийный мемориал в парке Музеон на Крымском Валу. Пришедшим почтить память политика мужчина в форме сказал, что «класть цветы сюда нельзя», не пропуская их к памятнику, передает Avtozak Live.
По данным «Осторожно, новости», в Москве трех человек, которые в пятницу возложили цветы в центре города, арестовали на 15 суток. Тверской суд Москвы признал Матвея Клестова, Елену Запруднову и Анну Костякову виновными по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). Их также обвинили в нарушении правил проведения митингов, Клестову дали 40 часов обязательных работ, Запрудновой и Костяковой назначили по 20 тысяч рублей штрафа.
По данным «ОВД-Инфо» на 17:09 по Москве, всего с 16 февраля в Москве было задержано не менее 49 человек.
Петербург — самые массовые задержания
В Петербурге, который и раньше был известен особо жесткими задержаниями, за два дня задержано не менее 74 человек.
«По количеству задержанных и случаев нарушения их прав традиционно лидирует Санкт-Петербург — около половины задержанных за два дня оттуда, — рассказал Би-би-си пресс-секретарь „ОВД-Инфо“ Дмитрий Анисимов. — Сначала задержанных долго не выпускали из автозаков, когда их привезли к отделам полиции № 28 и № 78. Затем к ним не пускали адвокатов»
Накануне вечером архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко написал в соцсетях о планах служить панихиду в полдень в субботу у памятника жертвам политических репрессий. Он отметил, что поступает в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях в Санкт-Петербурге». Однако священник не успел доехать на место — его задержали возле дома и увезли в отдел полиции.
Через несколько часов стало известно, что Михнову-Вайтенко вменяют ст. 20.2. 2 КоАП — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», она предусматривает до 15 суток ареста. На этом основании его могут держать в отделе 48 часов и только в понедельник отвезти в суд.
Несмотря на задержание Михнова-Вайтенко, панихида у Соловецкого камня на Троицкой площади все же состоялась. Ее провел другой священник Апостольской православной церкви, сообщило издание «Бумага» (признано в России «иноагентом»).
Полицейские в громкоговоритель призывали не скапливаться, но позволяли «в рамках гражданской панихиды» по одиночке оставить цветы и уйти. Тех, кто останавливался на площади у камня, задерживали. После панихиды силовики вытеснили людей с площади и начали задерживать участников.
По оценке издания «MR 7. Новости Петербурга» всего в это время было задержано не менее 10 человек. Как рассказал «Бумаге» один из задержанных, силовики схватили его, когда он возложил цветы, ждал семью у Соловецкого камня и плакал.
Параллельно силовики начали задерживать людей у другого памятника жертвам политических репрессий — на Воскресенской набережной, на противоположном берегу от бывшей тюрьмы «Кресты». По данным «Ротонды», около 14 часов дня там задержали около 20 человек, в том числе журналистов «Коммерсанта» и телеканала 78 (журналистов позже отпустили). В набитом автозаке увезли тех, кто не просто оставлял цветы и уходил, а останавливался.
После того как автозак отъехал от мемориала, туда подогнали новый автобус. В это время силовики объявили «санитарный перерыв», оттеснили людей и оцепили подход к мемориалу — пока неизвестные зачищали его полностью от цветов и приношений, складывая их в черные мешки, рассказал Би-би-си находившийся там петербуржец. Сразу после зачистки цветов задержали еще трех человек, подошедших к памятнику.
Среди задержанных в Петербурге в автозаке оказалась девушка с клаустрофобией, она плохо себя почувствовала, и сотрудники полиции ее отпустили, сообщил проект «ОВД-Инфо». Он также рассказал со слов находившегося в автозаке студента Дмитрия Кузьменко, что того при задержании полицейские избили.
К вечеру субботы суды в разных районах Петербурга начали выносить решения по делам задержанных у двух мемориалов петербуржцев. По данным «Ротонды», в протоколах полиции было написано, что скорбящие у памятников мешали пешеходам. К 18 часам пять человек были арестованы на пять суток, еще двое — на четверо и двое суток, один почтивший память Навального петербуржец получил штраф 10 тысяч рублей. Судебных решений на тот момент ожидали еще около 30 человек.
Аресты, объяснения и съемки участников: как полицейские мешали жителям регионов России почтить память Навального
В большинстве городов стихийные мемориалы в память о Навальном также уничтожали.
Журналистка RusNews Ксения Старикова в Челябинске снимала на видео мужчину, который собирал цветы с мемориала и выбрасывал их в ближайшую урну. Заметив съемку, он обратился к ней со словами «Че ты снимаешь, ты за Навального. За Навального, да, топишь? А че ты за него топишь, скажи мне, пожалуйста?». После этого он начал в ответ снимать на телефон девушку. Старикова возразила, что как журналистка она имеет право работать в публичном пространстве. В этот момент она заметила, как полицейские задерживают нескольких молодых людей якобы за драку, добавив, что никакой драки она не видела. Почти сразу Старикову также задержали.
В других городах доступ к памятникам закрывали. Так, в Екатеринбурге полицейские под предлогом сообщения о минировании разогнали пришедших к памятнику «Маски скорби». Силовики огородили мемориал лентой и вызвали саперную группу, заявив, что объект закрыт. В городе тем временем появляются граффити с именем Навального.
В Ростове-на-Дону у памятника «Невинно убиенным» в центральной части города на месте дежурили около 12 полицейских, а также люди в штатском, рассказал Би-би-си один из жителей города.
«Мои данные переписал вежливый юноша. „Вы ведь пришли почтить память всем невинно убиенным, верно?“, — спросил меня он. „Верно“, — подтвердил я. Что будет с этими данными, пока непонятно. На горячей линии „ОВД-Инфо“ сказали, что сами пока не знают последствий», — рассказал житель Ростова. В Ростове были задержаны как минимум два человека, их отвезли в отдел полиции.
Во многих городах полицейские переписывали данные людей, пришедших почтить память Навального, или фотографировали их. Кроме Москвы и Петербурга, журналисты сообщали о таких случаях в Оренбурге, Иркутске, Томске, Курске, Новочеркасске и других городах.
В Самаре возлагавших цветы снимали на камеру, сообщает «7×7» (власти России признали издание «иноагентом»). Полицейские перекрыли людям проход, чтобы они не могли возложить цветы. Рядом с сотрудниками стояла женщина без формы, которая, снимая людей на камеру, спрашивала: «А что у вас случилось? Кто-то [погиб] из родственников? Почему вы хотите положить цветы к памятнику?».
В Краснодаре силовики угрожали принесшим цветы отправить их на войну в Украину. Подписчица Avtozak Live сообщила о неизвестных мужчинах — по ее мнению, это были сотрудники Центра-Э — они выстроились вокруг памятника, фотографировали пришедших, а затем начали говорить, что отправят всех на «СВО» (власти России называют войну в Украине «специальной военной операцией»).
В некоторых городах уже вынесли наказания участникам акций. Так, в Краснодаре активиста Андрея Вязова арестовали на 14 суток. Вечером 16 февраля он вышел на одиночный пикет с табличкой «Навальный». Около 20 человек в этот момент находились недалеко от него у мемориала. Читательница «7×7» утверждает, что это были сотрудники администрации.
А в Таганроге Ростовской области суд оштрафовал на 2000 рублей Эрнеста Дмитриева, признав его виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП). Прошедшую ночь Дмитриев провел в отделе полиции. По данным «ОВД-Инфо», его вместе с двумя друзьями задержали у памятника накануне вечером, применив к молодым людям насилие. Двух других задержанных в Таганроге позже отпустили. Как пишет «ОВД-Инфо», полицейские угрожали их избить, а также досматривали телефоны и читали переписки.
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Одной из задержанных в Самаре стало плохо в отделе полиции, ей вызвали скорую. Женщине вменяют статью о нарушении правил участия в митинге, ее хотели оставить в отделе на двое суток. Как отмечает «ОВД-Инфо», срок задержания по этой статье не должен превышать трех часов.
Наибольшее количество задержаний среди регионов — в Ханты-Мансийске: по данным «ОВД-Инфо», за два дня в городе задержаны не менее 10 человек. Правозащитникам пока неизвестно, где именно они находятся.
В Новосибирске силовики перекрыли памятник жертвам политических репрессий, объяснив это минированием. Но жители все равно оставляли цветы и свечи — в снегу. Один из пришедших перешел за линию полицейского ограждения. Силовики схватили мужчину и поволокли по снегу. «Вы что творите, сволочи?» — прокричала силовикам очевидица задержания.
«У меня не возникает сомнений, что условия, которые ему там создали, были такими, которые привели к этому концу, — рассказала RusNews жительница Новосибирска, пришедшая почтить память Навального. — Я не знаю, какова конкретная причина смерти, но то, что к этому привело его нахождение в этих застенках, я считаю, это без сомнения».
В Тюмени полицейский объяснил проверку документов пришедшей к памятнику женщины тем, что она гражданка России и «передвигается по дорогам».
Жительница Нижнего Новгорода Наталья Котова рассказала «ОВД-Инфо», что перед задержанием парень, который шел ей навстречу, предупредил, что полицейские уже идут к ней. «Но я шла по прямой, букет в руках, куда я денусь. В отделении полиции позвонила мама, как узнала, где я, расплакалась. А у меня на сердце было светло, когда в отделе была. Он столько терпел, он столько вынес и был не сломлен. Сегодня я сделала хотя бы что-то. Я принесла ему букет», — рассказала Наталья. Позже ее отпустили из отдела полиции без составления протокола.
Как рассказал Би-би-си пресс-секретарь «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов, проекту известно о как минимум трех случаях применения насилия к задержанным на акциях 16 и 17 февраля. «Задержанных избили при задержании, но мы точно не знаем, насколько тяжелая у них ситуация», — сказал он.
Пока большинство задержанных не получили решение суда. «Поэтому мы еще не знаем, как много из них будут отправлены под административные аресты и какие штрафы они получат, — добавил он. — Кроме того, задержания все еще продолжаются, акции не закончены».