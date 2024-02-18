Семья и соратники Навального не могут найти его тело. Что известно

Потом, по словам Ярмыш, следователи сообщили адвокатам, что проверка все-таки закончена и «криминала» эксперты не обнаружили. Но затем в СК опять заявили, что проверка все-таки продолжается, и прямо сказали, что до ее конца тело Навального родственникам не отдадут, рассказала Ярмыш.

Управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу еще накануне, 16 февраля, заявила, что проводит процессуальную проверку по факту смерти Навального.

Такие проверки в России регулируются статьей 144 УПК. Она дает следствию три дня на проверку обстоятельств произошедшего, но в определенных случаях разрешает продлевать этот срок до 30 суток. К таким случаям, в том числе, относятся «исследования трупов». По истечении этого срока следствие должно либо возбудить уголовное дело, либо принять решение об отказе от этого

Директор ФБК Иван Жданов резюмировал происходящее так: «В колонии заявляли, что заинтересованы как можно скорее выдать тело. Сейчас в Следственном комитете стало очевидно, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет».

Помимо этого Жданов сообщил, что в ИК-3 матери Навального сообщили, что причиной Навального стал «синдром внезапной смерти» (вчера телеканал RT утверждал, что у Навального якобы оторвался тромб).