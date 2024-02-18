Семья и соратники Навального не могут найти его тело. Что известно

Семья Алексея Навального весь день пытается найти тело умершего политика, но безуспешно. О его смерти ФСИН объявила накануне. Сегодня днем, 17 февраля, мать Навального и его адвокат приехали в колонию в Харпе, где он отбывал свой срок. Оттуда их отправили в морг Салехарда — но там утверждают, что у них тела Навального нет. А в Следственном комитете соратникам оппозиционера заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончат проверку раньше, чем на следующей неделе.
Би-би-си рассказывает главное, что известно о происходящем.
В колонии говорят, что тело Навального — в Салехарде. Там его не нашли
Днем 17 февраля, через сутки после первых сообщений о смерти Алексея Навального, в колонию в Харпе в ЯНАО, где он отбывал срок в последнее время, приехала его мать Людмила. Там ей официально объявили о смерти сына, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея», — рассказала Ярмыш. Она подчеркнула, что окружение Навального требует, чтобы его тело «немедленно» выдали семье.
Сотрудник колонии сообщил Людмиле Навальной, что тело политика отвезли в морг в Салехарде по требованию следователей Следственного комитета для «исследования».
После этого мать Навального вместе с его адвокатом поехали в салехардский морг. Но он, как рассказала Ярмыш, несмотря на уверения колонии, оказался закрыт: «Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет».
«Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет», — сообщил директор ФБК Иван Жданов. Агентство Reuters в своем материале упоминало, что в Салехарде только один морг.
Выяснить, где находится тело Навального, пытались и журналисты. Корреспондентка «Медиазоны» дозвонилась до заведующего патологоанатомического отделения салехардской окружной больницы Сергея Ивченко. Тот, выслушав вопрос о том, где находится тело Навального, бросил трубку. В морг звонили и журналисты Reuters – им сказали, что тела Навального там нет.
Издание Astra поговорило с представителями бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, куда позвонили журналисты. Там сообщили, что «никаких тел из колоний не принимали», и предложили журналистам связаться с СК.
СК не говорит, где находится тело политика. Там утверждают, что проводят «проверку»
Соратники Навального говорят, что только за субботу Следственный комитет России уже несколько раз поменял версии того, что случилось с политиком и что происходит с его телом.
Как рассказала Ярмыш, один из адвокатов Навального днем 17 февраля ездил в управление СК в Салехарде. Там ему сообщили, что причина смерти Навального установлена не была и «была взята повторная гистологическая экспертиза». «Ее результаты якобы будут на следующей неделе. Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело», — заявила Ярмыш.
Потом, по словам Ярмыш, следователи сообщили адвокатам, что проверка все-таки закончена и «криминала» эксперты не обнаружили. Но затем в СК опять заявили, что проверка все-таки продолжается, и прямо сказали, что до ее конца тело Навального родственникам не отдадут, рассказала Ярмыш.
Управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу еще накануне, 16 февраля, заявила, что проводит процессуальную проверку по факту смерти Навального.
Такие проверки в России регулируются статьей 144 УПК. Она дает следствию три дня на проверку обстоятельств произошедшего, но в определенных случаях разрешает продлевать этот срок до 30 суток. К таким случаям, в том числе, относятся «исследования трупов». По истечении этого срока следствие должно либо возбудить уголовное дело, либо принять решение об отказе от этого
Директор ФБК Иван Жданов резюмировал происходящее так: «В колонии заявляли, что заинтересованы как можно скорее выдать тело. Сейчас в Следственном комитете стало очевидно, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет».
Помимо этого Жданов сообщил, что в ИК-3 матери Навального сообщили, что причиной Навального стал «синдром внезапной смерти» (вчера телеканал RT утверждал, что у Навального якобы оторвался тромб).
Это вряд ли можно считать официальным диагнозом: такого синдрома нет в Международной классификации болезней (хотя там есть, например, синдром «внезапной сердечной смерти»). Но сама по себе формулировка указывает на то, что колония в Харпе считает смерть Навального ненасильственной. При этом неясно, как в ИК-3 могли прийти к этому выводу, если СК утверждает, что до сих пор не закончил проверку.
ФСИН накануне сообщил лишь о том, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки.
«Очевидно, убийцы хотят скрыть следы, поэтому не выдают тело Алексея и прячут его даже от матери», – заявила команда Навального в соцсетях, потребовав немедленно выдать тело оппозиционера.
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«В ближайшее время вряд ли удастся провести независимую экспертизу»
Накануне Би-би-си подробно рассказывала о правилах, которые российские власти обязаны применять в случае смерти заключенного в тюрьме. Их регулирует инструкция Минюста. В ней говорится, что вне зависимости от причины гибели заключенного должно проводиться расследование.
Кто именно должен им заниматься, в инструкции не указано. Но по словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, по смыслу инструкции оно должно проводиться в рамках самой системы ФСИН. «Действия Следственного комитета России не регулируются данной инструкцией Минюста, и доследственную проверку по факту смерти осужденного СК проводит самостоятельно, это не связанные между собой процедуры», — объяснил он Би-би-си.
Адвокат Ирина Бирюкова в разговоре с Би-би-си сказала, что из-за проведения доследственной проверки получить тело Навального в ближайшее время будет «невозможно». В том числе для проведения независимой экспертизы, уточнила юрист.
«Любая независимая экспертиза возможна только с разрешения следователя, который, конечно же, его не даст», — сказала она. В случае, если следствие решит проводить токсикологические экспертизы, процесс может сильно затянуться, уточнила она.
Все та же инструкция Минюста отдельно регулирует вопросы погребения россиян, умерших в заключении, и, в частности, процесс выдачи их тел родственникам. Там есть такая формулировка: «Выдача тела умершего по требованию супруга, близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти».
Судя по тому, что рассказывают соратники Навального, в его случае власти пока настаивают, что еще не установили причину смерти политика.
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