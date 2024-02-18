Партия "Стабильности!" утвердит мандат Сейма своему депутату уже на новой неделе

В среду, 21 января, в повестке дня заседания комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям стоит вопрос об утверждении мандата депутата 14-го Сейма. Скорее всего, за утверждение мандата Салимова в соответствии с Конституцией Сейм проголосует на заседании в четверг.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам выборов в 14-й Сейм Салимов идет следующим в списке партии "Cтабильности!" Видземского округа по количеству полученных голосов избирателей.

Гревцова была избрана в Сейм по списку "Cтабильности!", но вскоре покинула партию и фракцию. Изначально у партии было 11 депутатов, а теперь с Салимовым в составе фракции "За стабильность" будут 10 депутатов.

Как сообщалось, Верховный суд в четверг отказался возбуждать кассационное производство по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Гревцова обвинялась в предоставлении ложной информации в ЦИК, в связи с чем вступил в силу приговор Рижского городского суда, который признал Гревцову виновной и наказал ее 160 часами общественных работ. Одновременно Гревцова потеряла мандат депутата Сейма как осужденная за уголовное преступление.

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