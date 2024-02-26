Премьер рассказала, когда в Латвии появятся указатели к бомбоубежищам

Эвика Силиня отметила, что Латвия и Литва находятся на одном уровне в вопросе создания убежищ, а Эстония ушла дальше всех из стран Балтии.

"Латыши, как обычно, хотели все прилежно построить по стандартам. И это правильно. Мы с МВД консультировались с Литвой и Эстонией. Литовцы тоже не сильно далеко ушли в этом вопросе. Мы договорились, что, как и эстонцы, которые создали места, в которых можно укрываться, что мы будем делать так же. Будут две части.

Уже в этом году мы обозначим знаками места, где можно укрываться.

Такие места были выявлены, а самоуправлениям будут направлены рекомендации", - рассказала Силиня в программе "ТЧК".

"Думаю, в этом году мы увидим знаки, где можно укрыться от осколков и других опасностей. Об этом будет сообщено", - добавила премьер.

Rus.LSM сообщает, что правительство разработает требования к бомбоубежищам, а Министерство внутренних дел определит, какие места можно быстро оборудовать под бомбоубежища.

Ранее сообщалось, что правление гражданской обороны Рижской думы определило в Риге 355 мест, подходящих для бомбоубежища.

Некоторые из этих мест в хорошем состоянии, остальные нуждаются в восстановлении.

Также частично определен жилой фонд - многоквартирные дома, подвальные помещения которых могли бы стать безопасным убежищем в случае чрезвычайной ситуации.

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