Российские войска получили новую партию модернизированных боевых танков Т-80БВМ от Омского завода транспортных машин.
Defence Blog сообщает, что модернизированная версия Т-80БВМ имеет усиленную динамическую защиту, что повысит безопасность экипажа. Кроме того, танк оснащен дополнительным модулем защиты, который лучше защитит башню танка от атак дронов.
🇺🇦🇷🇺Opération militaire spéciale.— Fulgur advenit (@GrillardEric) February 14, 2024
JSC Omsk Transport Engineering Plant - Omsktransmash (une filiale de la société ￼Uralvagonzavod de la société Rostec) a remis un autre lot de chars T-80BVM au ministère de la Défense de la Fédération de Russie. pic.twitter.com/AYoQMcucvk
Использование газотурбинного двигателя Т-80БВМ обеспечит более высокую скорость и маневренность, отвечая современным требованиям и доказывая свою надежность в различных климатических условиях.
Т-80БВМ, модернизированная версия основного боевого танка Т-80БВ, спроектирован так, чтобы быть мобильным и адаптируемым, способным участвовать в различных боевых условиях, от городских до открытой сельской местности.
Вооруженный 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4, Т-80БВМ может применять широкий спектр боеприпасов. Вспомогательное вооружение включает спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и 12,7-мм зенитную пушку, установленную на крыше башни. Кроме того, танк оснащен восемью дымовыми системами, для создания дымовой завесы и прикрытия своего местоположения во время боя.
Сообщается, что с февраля 2024 года российская армия потеряла в боях в Украине около 120 танков Т-80БВМ.
Ранее RUS TVNET сообщала, что защитники Украины уничтожают самые современные российские танки. Например, недвано был уничтожен очередной Т-90М "Прорыв". На этот раз уничтожить цель помогла западная техника - две БМП Bradley.
Применяя высокоточную тактику, украинские войска вывели из строя систему боевого управления российского танка, что привело к неконтролируемому вращению башни. После этого танк столкнулся с деревьями и остановился. Оккупанты неконтролируемый танк покинули.
Большую часть операции провели две БМП Bradley. Кроме того, сообщается, что украинцам после этого удалось нейтрализовать и экипаж уничтоженного танка.
Кроме того, по оценкам Министерства обороны Великобритании, Россия потеряла около 2600 танков с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
За 23 месяца войны Россия также потеряла в войне около 4900 других боевых бронированных машин, сообщил сегодня, 29 января, Лондон.
В прошлом году Россия потеряла в войне примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году. Возможно, это связано с тем, что война 2023 года носила гораздо более статичный характер и большую часть года российские подразделения действовали в оборонительном режиме.
С октября 2023 года, когда Россия возобновила наступление на востоке Украины, российские потери возросли и могут достичь 365 боевых танков и 700 боевых машин. Однако Россия добилась лишь незначительных территориальных успехов.
При этом в Минобороны Великобритании подчеркнули, что Россия, скорее всего, сможет производить не менее 100 танков в месяц, поэтому она способна компенсировать потери на поле боя и продолжать наступление в обозримом будущем.
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