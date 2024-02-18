Видео ⟩ Армия РФ получила партию модернизированных танков Т-80БВМ

Сообщается, что с февраля 2024 года российская армия потеряла в боях в Украине около 120 танков Т-80БВМ.

Ранее RUS TVNET сообщала, что защитники Украины уничтожают самые современные российские танки. Например, недвано был уничтожен очередной Т-90М "Прорыв". На этот раз уничтожить цель помогла западная техника - две БМП Bradley.

Применяя высокоточную тактику, украинские войска вывели из строя систему боевого управления российского танка, что привело к неконтролируемому вращению башни. После этого танк столкнулся с деревьями и остановился. Оккупанты неконтролируемый танк покинули.

Большую часть операции провели две БМП Bradley. Кроме того, сообщается, что украинцам после этого удалось нейтрализовать и экипаж уничтоженного танка.

Кроме того, по оценкам Министерства обороны Великобритании, Россия потеряла около 2600 танков с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

За 23 месяца войны Россия также потеряла в войне около 4900 других боевых бронированных машин, сообщил сегодня, 29 января, Лондон.

В прошлом году Россия потеряла в войне примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году. Возможно, это связано с тем, что война 2023 года носила гораздо более статичный характер и большую часть года российские подразделения действовали в оборонительном режиме.

С октября 2023 года, когда Россия возобновила наступление на востоке Украины, российские потери возросли и могут достичь 365 боевых танков и 700 боевых машин. Однако Россия добилась лишь незначительных территориальных успехов.

При этом в Минобороны Великобритании подчеркнули, что Россия, скорее всего, сможет производить не менее 100 танков в месяц, поэтому она способна компенсировать потери на поле боя и продолжать наступление в обозримом будущем.

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