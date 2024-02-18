Ирландский певец и фронтмен рок-группы U2 Боно во время концерта в Лас-Вегасе рассказал со сцены о гибели Алексея Навального. Он предложил зрителям произнести имя политика, заявив, что российский диктатор Владимир Путин никогда не назовет его по имени, сообщает "Медуза".
Видео ⟩ "Путин никогда не произнесет его имени": Солист U2 Боно призвал зрителей скандировать имя Алексея Навального
Начало выступления Боно было посвящено Украине. Он призвал США "дать украинцам то, что им нужно, когда они борются за нашу свободу".
Музыкант напомнил, что на следующей неделе исполняется два года с начала полномасштабного вторжения в Украину российской армии.
At the @U2 concert in Las Vegas tonight, Bono paid tribute to Alexei Navalny and lead the crowd of 17,600 in a chant of his name into Freedom. #U2 #U2UVSphere pic.twitter.com/e0EWYJd5mC— Stephen Pace ❄ (@StephenPace) February 18, 2024
"Для этих людей "свобода" - самое важное слово в мире. Настолько важное, что украинцы борются и умирают за это. И настолько важное, что Алексей Навальный решил отказаться от своей [свободы]. Путин никогда не произнесет его имени.
Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди здесь, люди, которые верят в свободу… Мы должны произнести его имя. Недостаточно просто помнить его. Говорите. Алексей Навальный. Алексей Навальный!" - заявил Боно.
Затем публика начала скандировать имя Навального, и группа заиграла песню Don’t Dream It’s Over ("Не думай, что это конец") группы Crowded House.
Навальный умер в пятницу, 16 февраля, в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал предполагаемой причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
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