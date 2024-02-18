Обвиняемые и ковид-скептики. Пестрые списки кандидатов в Европарламент

Еще один человек, получивший широкую известность во время протестов Covid-19, - Янис Страумитис, искатель оригинала Конституции, - в настоящее время обвиняется по двум различным уголовным делам: за обман CVK и за клевету в СМИ. В списке есть и другие скандальные личности - например, Алдис Гобземс, бывший депутат Сейма, который покинул Латвию после провала на выборах.

Рудольф Бреманис был возмущен вопросом о том, было ли включение в список такого количества людей, замешанных в скандалах, осознанным выбором: "Этот вопрос, скорее, к вам, почему так получается, что люди, у которых сейчас, возможно, такие проблемы, те, кто выступает против правительства, они выступают против СМИ, их подвергают цензуре".

Бреманис говорит, что его партия заключила меморандум о сотрудничестве с партией "Суверенная власть" - обе силы будут координировать свои действия во время кампании, а также после нее. В список, который возглавляет бывший депутат Сейма Юлия Степаненко, вошли еще несколько бывших депутатов Сейма и Рижской думы - например, ее муж Вячеслав Степаненко и Сергей Долгополов.