Обвиняемые и ковид-скептики. Пестрые списки кандидатов в Европарламент

Списки кандидатов на выборах в Европарламент (ЕП) представлены, подведены итоги, и теперь у общественности есть время до начала июня оценить 272 кандидатов, заявленных 16 партиями. Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что среди них несколько обвиняемых, недавние ковид-скептики и распространители теорий заговора, а также депутат Сейма, который никогда не участвует в дебатах и избегает интервью. А некоторые кандидаты уже успели выделиться необычными кампаниями в СМИ.
Эти выборы в ЕП примечательны тем, что среди кандидатов немало лиц, подозреваемых, обвиняемых или даже недавно осужденных за уголовные преступления. Например, лидер списка "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков недавно был оправдан по делу о скрытом хранении запрещающего устройства видеонаблюдения в своем кабинете.
Однако вопрос об отмене его иммунитета в случае возможной коррупции в деле Rīgas mikroautobusu satiksme пока не решен. Прокуратура планирует предъявить Ушакову обвинения по нескольким статьям.
Гораздо более значительное число обвиняемых и осужденных входит в партию "Объединение "Младолатыши", созданную год назад.
Ее лидер, бывший дипломат Рудольф Бреманис, уже несколько лет является фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве и растрате средств Министерства иностранных дел. В список также попала Глория Гревцова, которая недавно была осуждена за предоставление ложной информации в Центральную избирательную комиссию (CVK) и в связи с этим лишилась мандата депутата Сейма.
В состав партии также входит Айвис Василевскис. Он был задержан год назад по уголовному делу, в котором подозревается в оправдании осуществляемых Россией военных преступлений, а также в разжигании национальной розни.
Еще один человек, получивший широкую известность во время протестов Covid-19, - Янис Страумитис, искатель оригинала Конституции, - в настоящее время обвиняется по двум различным уголовным делам: за обман CVK и за клевету в СМИ. В списке есть и другие скандальные личности - например, Алдис Гобземс, бывший депутат Сейма, который покинул Латвию после провала на выборах.
Рудольф Бреманис был возмущен вопросом о том, было ли включение в список такого количества людей, замешанных в скандалах, осознанным выбором: "Этот вопрос, скорее, к вам, почему так получается, что люди, у которых сейчас, возможно, такие проблемы, те, кто выступает против правительства, они выступают против СМИ, их подвергают цензуре".
Бреманис говорит, что его партия заключила меморандум о сотрудничестве с партией "Суверенная власть" - обе силы будут координировать свои действия во время кампании, а также после нее. В список, который возглавляет бывший депутат Сейма Юлия Степаненко, вошли еще несколько бывших депутатов Сейма и Рижской думы - например, ее муж Вячеслав Степаненко и Сергей Долгополов.
Две другие организации, созданные после протестов Covid-19, - "Сила народной власти" (Tautas varas spēks) и "Слуги народа - Латвии" (Tautas kalpi Latvijai) -объединились в один список. Во время пандемии лидеры обеих нынешних партий Валентин Еремеев и Айварс Сманс были постоянными гостями отделений полиции по делам об административных правонарушениях, в отношении Еремеева также было возбуждено уголовное дело за распространение фейковых новостей, но позже прекращено.
Однако теперь, когда в списке нет людей, у которых были бы конфликты с прокуратурой, Еремеев утверждает: "Подсудимых у нас нет. У нас довольно много людей с высшим образованием, хотя мы не делаем различий, потому что сейчас можно иметь два высших образования, но управлять как сегодня, фактически все присваивать, да".
Необычное сочетание политиков образовало и объединение "Народ. Страна. Государство" (Tauta. Zeme. Valsts). На данный момент ее формируют две политические силы - бывшая партия KPV LV и партия "Свободной сильной Латвии" (Brīvai stiprai Latvijai), основанная учителем танцев Артуром Бериньшем, который называет себя лидером мнений. Однако ведущую роль взял на себя депутат Сейма Александр Кирштейнс, только что вышедший из Национального объединения. В списке есть и другие бывшие члены этой партии.
Вторым номером от партии был выдвинут экономист Гунтарс Витолс, баллотировавшийся в Сейм от "Объединенного списка".
В список от партии "Народ. Страна. Государство" попал и обозреватель Виестурс Рудзитис, лишившийся сертификата психотерапевта. "Скажу, что я относительно мало знаю о самом списке, о людях, которые в нем фигурируют.
У меня был контакт с Александром [Кирштейнсом], который давно со мной общается по экономическим вопросам, потому что он видит, что я делаю в Twitter, что я очень хорошо объясняю, предлагаю и понимаю различные темы. И он только что пригласил меня возглавить экономический блок этого списка".
Между тем находящаяся на противоположном фланге в национальных вопросах партия "Стабильности!", успех которой на выборах в Сейм стал для многих неожиданностью, представила на выборы в Европарламент список малоизвестных молодых людей. В списке есть только один депутат Сейма - Екатерина Дрелинга. А второй номер - сын политика с давним опытом.
Это Андрей Козлов, которого зовут так же, как и его отца - депутата Рижской думы от "Согласия" и бывшего издателя газеты "Вести".
Козлов-младший сообщил в CVK, что является директором по развитию русскоязычного новостного портала Press.lv. С ноября он публикует на этом портале авторские статьи, подписывая их как представитель партии "Стабильности!".
Глава партии Алексей Росликов отрицает, что Козлов попал в список из-за семейных связей или работы: "Было бы очень правильно ни при каких обстоятельствах не преследовать человека из-за того, какие у него родители.
Я считаю, что его родители очень порядочные, замечательные и гордые люди. Конечно, они занимаются издательством, но я не думаю, что это какое-то нарушение или какая-то плохая деятельность в нашей стране".
Если в списке "Стабильности!" не так много узнаваемых людей, то у Русского союза Латвии есть трудности, связанные как с тем, что Татьяна Жданок не может баллотироваться, так и с тем, что партия идет на выборы от имени "Партии центра". Лидером списка является Инна Дьери, депутат Рижской думы, которая в январе попала на обложку русскоязычного журнала "Люблю".
Сама Дьери объясняет это так: "Каждый год я пишу план с задачами, которые нужно выполнить. Некоторые задачи - это цели, которых нужно достичь, некоторые - для себя, для своей души, дела сердца, скажем так, чтобы чему-то научиться. На этот раз - оказаться на обложке. Это было красиво, не правда ли?".
На вопрос, как именно это произошло и пришлось ли за это платить ей самой или партии, она уклончиво отвечает: "Знаете, пусть это останется моей тайной. (...) Партии, конечно, ничего платить не пришлось. Все остальное я оставлю при себе".
Тем временем партия "Латвия на первом месте" выдвинула своим третьим номером довольно загадочного кандидата - депутата Сейма Ричарда Шлесерса, сына лидера партии Айнара Шлесерса.
Что именно он собирается делать в ЕП, остается загадкой, поскольку за все время в Сейме Шлесерс-младший ни разу не выступал с трибуны Сейма и до сих пор всегда отказывался разговаривать с журналистами как о политике, так и о семейном бизнесе.
Однако программе De Facto Ричард Шлесерс пообещал дать интервью, но позже передумал.
В заключение программа указывает на то, что борьба будет ожесточенной - конкуренция будет как между партиями за проход в ЕП, так и между кандидатами внутри списков, поэтому пока не похоже, что какая-либо из партий сможет получить больше двух мандатов.
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