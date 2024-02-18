Российско-европейский медовый месяц закончился в 2014 году, когда Россия оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров.

В тот год многие европейские политики простились с иллюзий по поводу сотрудничества с Россией. В том же году на саммите НАТО страны-союзники договорились увеличить расходы на оборону как минимум до 2% внутреннего валового продукта в течение 10 лет. На момент принятия решения только три из 27 стран-членов выделяли на оборону более 2%.

В этом году прошло десять лет с момента принятия решения, и пока лишь 11 государств-членов достигли установленных 2% от ВВП. Гигантские экономики, такие как Германия или Италия, по-прежнему тратят на оборону значительно меньше 2%. Тем временем Польша объявила, что планирует в этом году выделить на оборону 4% ВВП.

Кремль уже давно культивирует ложь о том, что НАТО окружило Россию и планирует нападение. Россия активно пропагандирует идею о том, что западные лидеры якобы обещали России, что НАТО не будет расширяться и не будет включать в себя страны Балтии, а также бывшие государства-сателлиты СССР. Такого обещания Кремлю никто не давал, поскольку НАТО всегда выступало за так называемую "политику открытых дверей" - каждому желающему предоставляется возможность присоединиться.

Хотя западные лидеры не решаются принять Украину в НАТО,

Финляндия и Швеция нарушили свой нейтралитет из-за российской агрессии, и в 2022 году официально подали заявку на членство в альянсе.