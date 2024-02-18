Большинство стран НАТО по-прежнему недостаточно тратят на свою оборону

Три-пять лет. Примерно столько времени отведено НАТО на подготовку к военному нападению. Сразу после вторжения России в Украину премьер-министр Эстонии Кая Каллас публично раскритиковала оборонные планы НАТО. Она считала, что они фактически допускают оккупацию стран Балтии. Весной прошлого года к альянсу присоединилась 31-я страна - Финляндия, и есть надежда, что Швеция вскоре последует ее примеру. Это также укрепляет безопасность стран Балтии. Однако без главного союзника - США - это может не иметь значения, сообщает программа Nekā personīga.
В преддверии президентских выборов в США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами союзникам по НАТО в Европе. Критика была высказана в адрес ряда союзников, которые до сих пор не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).
В 2016 году на президентских выборах в США победил популист Дональд Трамп. В течение четырех лет его президентства политика Трампа была сосредоточена на идее "Америка прежде всего". По его мнению, США слишком присутствовали в событиях, противоречащих их интересам. Самая громкая критика была направлена в адрес альянса НАТО.
После окончания "холодной войны" необходимость в альянсе НАТО была неясной, учитывая, что главной угрозы - СССР - больше не существовало. Почти все страны-союзники тратили на оборону все меньше и меньше ресурсов. США - единственный член НАТО, который выделяет на оборону более 3% своего валового внутреннего продукта. Она остается страной с самым большим военным бюджетом в мире.
Это стало больным вопросом в отношениях между двумя сторонами океана. США уже давно обвиняют европейских партнеров в том, что их инвестиции в безопасность и оборону недостаточны. Между тем политики в Европе считали, что с Россией можно сотрудничать. Было предположение, что если Россия достаточно вовлечена в экономическую и политическую жизнь Европы, то нападать на европейские страны будет невыгодно.
Российско-европейский медовый месяц закончился в 2014 году, когда Россия оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров.
В тот год многие европейские политики простились с иллюзий по поводу сотрудничества с Россией. В том же году на саммите НАТО страны-союзники договорились увеличить расходы на оборону как минимум до 2% внутреннего валового продукта в течение 10 лет. На момент принятия решения только три из 27 стран-членов выделяли на оборону более 2%.
В этом году прошло десять лет с момента принятия решения, и пока лишь 11 государств-членов достигли установленных 2% от ВВП. Гигантские экономики, такие как Германия или Италия, по-прежнему тратят на оборону значительно меньше 2%. Тем временем Польша объявила, что планирует в этом году выделить на оборону 4% ВВП.
Кремль уже давно культивирует ложь о том, что НАТО окружило Россию и планирует нападение. Россия активно пропагандирует идею о том, что западные лидеры якобы обещали России, что НАТО не будет расширяться и не будет включать в себя страны Балтии, а также бывшие государства-сателлиты СССР. Такого обещания Кремлю никто не давал, поскольку НАТО всегда выступало за так называемую "политику открытых дверей" - каждому желающему предоставляется возможность присоединиться.
Хотя западные лидеры не решаются принять Украину в НАТО,
Финляндия и Швеция нарушили свой нейтралитет из-за российской агрессии, и в 2022 году официально подали заявку на членство в альянсе.
Вступление Финляндии произошло относительно быстро, менее чем за год. У Турции были претензии на вступление Швеции в НАТО, но в конце января турецкий парламент "дал зеленый свет". Сейчас ожидается решение венгерского парламента. Финляндия уже выделяет на оборону более 2% ВВП, а Швеция взяла на себя обязательство увеличить расходы, и уже в этом году достичь 2%.
Финляндия активно работала над развитием и укреплением вооруженных сил. Несмотря на то, что Финляндия самая молодая страна в НАТО, она является одной из самых боеспособных. В ее вооруженных силах насчитывается более миллиона солдат, треть из которых находятся на действительной военной службе. Финляндия также объявила о плане удвоить мощности по производству артиллерийских снарядов.
Это сделает его одним из крупнейших производителей в Европе.
В стратегическом отношении вступление Финляндии и Швеции в НАТО имеет важное значение. С вступлением скандинавской страны в альянс общая граница НАТО с Россией увеличилась почти вдвое.
В настоящее время США готовятся к предстоящим в ноябре президентским выборам. Официальные кандидаты от партии еще не выдвинуты, но у критика НАТО Трампа есть вполне реальные шансы участвовать в выборах от республиканской партии.
Эксперты подчеркивают, что Трамп представляет часть американской общественности, которая считает, что США слишком много вложили в Европу. Поэтому к его угрозам следует отнестись серьезно.
На этой неделе СМИ шокировала публикация российского оппозиционного канала "Медиазона", в которой он собрал информацию о лицах, объявленных в розыск в России. В списке более 95 тысяч человек, в том числе граждане Латвии. В нем собраны действующие и бывшие депутаты Сейма и Рижской думы, голосовавшие за демонтаж памятников прославляющих коммунистических оккупантов и их идеологию.
В среду, 14 февраля, Министерство иностранных дел (МИД) вызвало поверенного в делах посольства России Олега Зыкова для разъяснений по поводу объявления в розыск латвийских политиков, в отношении которых Россия возбудила политически мотивированные дела.
Он не отрицал существование списка.
Поскольку Россия уже использовала международные институты в своих интересах, не исключено, что она может обратиться в Интерпол, чтобы некоторые из фигурантов списка также были объявлены организацией в международный розыск.
В организации не ответили на вопрос о том, сколько таких запросов поступило из московского офиса. Между тем ответственные органы Латвии призывают жителей быть осторожными при поездках за пределы Евросоюза и стран НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что поддерживает вступление Швеции в альянс. Венгры - единственные, кто еще не дал своего согласия на вступление. Союзники неоднократно публично критиковали Венгрию за колебания. Ожидается, что решение может быть принято в конце февраля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!