Бывает, что люди внезапно падают замертво, говорит эксперт: «Я думаю, если бы причиной смерти была массивная тромбоэмболия, острый коронарный синдром, инфаркт и так далее, то в России бы уже раструбили об этом. Властям было бы выгоднее сделать вскрытие и выдать тело: типа, мы тут не причем. Одно мне ясно, раз тело не выдают, есть что скрывать».

«Мы ничего не знаем, - рассуждает Балонов. – Синяки на груди, о которых писала “Новая газета – Европа”, могут быть результатом сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца обычно травматичен, возможен даже перелом ребер, но если у человека нет пульса, такой массаж нужно проводить. То, что такую реанимацию проводили, официально уже сообщали. Насколько быстро и профессионально в случае остановки сердца возможно было провести ее в тюрьме, есть ли там дефибрилляторы и так далее, тоже не известно».

Что касается других синяков или кровоподтеков, от чего они произошли, падал ли Навальный, и если да, то как и по какой причине, гадать можно до бесконечности, говорит Балонов. При тяжелом судорожном припадке, по его словам, человека необходимо фиксировать, и в этой ситуации могут появиться синяки, но оценить, был ли припадок и насколько грамотно на него реагировали, только по синякам невозможно.