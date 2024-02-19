Юрий Шевчук посвятил песню "Свобода" Навальному

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Астане выступил с речью о смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального. Кадры с концерта были опубликованы в Telegram-канале RusNews. На том же концерте артист посвятил Навальному песню "Свобода".
Перед тем, как исполнить песню, Шевчук обратился к людям в зале:
"Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. Он напоминал, что все мы можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы - фанатизм, кондовый фанатизм. Что труд без свободы - это рабство. Тяжелое тяжелое рабство. Что любовь без свободы - это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется - "Свобода"".
В Telegram-канале "Говорит НеМосква" отмечается, что музыкант сыграл песню, положив портрет Навального на подставку для нот.
Шевчук ранее не раз высказывался в поддержку политзаключенных. О Навальном он говорил, что хотел бы, чтобы оппозиционер стал президентом России.
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