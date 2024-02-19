Юрий Шевчук посвятил песню "Свобода" Навальному

"Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. Он напоминал, что все мы можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы - фанатизм, кондовый фанатизм. Что труд без свободы - это рабство. Тяжелое тяжелое рабство. Что любовь без свободы - это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется - "Свобода"".