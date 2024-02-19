За сутки в авариях пострадали три человека; поймано семь сильно пьяных водителей

В воскресенье были зарегистрированы два пострадавших в авариях в Рижском регионе и еще один - в ДТП в Латгале.

За сутки полиция задержала семерых водителей за управление автомобилем в нетрезвом виде, еще двое водителей находились под воздействием наркотиков.

Все семь водителей были в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому им грозит уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или взысканием его стоимости.

Кроме того, вчера было выписано 169 штрафов за превышение скорости.

Всего за истекшие сутки полиция составила 431 протокол о нарушении правил дорожного движения.

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