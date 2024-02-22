Витамины для улучшения зрения: в каких случаях они могут помочь

Хотя сбалансированное питание может обеспечить почти все витамины, необходимые для хорошего зрения, пища не может дать столько лютеина. Дефицит лютеина может привести к серьезным заболеваниям глаз, так как этот антиоксидант защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это особенно важно зимой и ранней весной, когда различные факторы часто вызывают рези, зуд и слезотечение глаз.
Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, в каких случаях рекомендуется применять витамины для зрения.
Даже те, у кого в остальном подобных жалоб нет, часто жалуются на ухудшение зрения зимой. Ветер, снег, недостаток света, холод - глаза всегда реагируют на внешние изменения, пытаясь приспособиться к ним, а иногда сильнее слезятся. То же самое происходит, когда приходит весна, когда солнце светит ярче. При появлении жалоб на нарушения зрения обязательно следует обратиться к офтальмологу, но и профилактические меры каждый может принять, чтобы избежать ухудшения зрения в будущем.
Регулярные профилактические осмотры у окулиста, увлажнение воздуха в помещениях, отдых глаз после длительной работы за компьютером, а также прием витаминов пойдет только на пользу зрению.
"Профилактический прием витаминов для глаз и зрения позволяет избежать риска синдрома сухого глаза, помогает защитить сетчатку, макулу (центральную часть сетчатки) и хрусталик от повреждений, а также избежать дефицита витамина А, который, как известно, может существенно повлиять на зрение", - объясняет Марите Шукеле.
Что находится в "ядре" витаминного комплекса для здоровья зрения?
Витаминные комплексы, предназначенные для глаз и зрения, будут содержать "букет" из нескольких веществ и антиоксидантов, которые обеспечивают "питание" глаз всем необходимым. В состав чаще всего будут входить лютеин, экстракты зеленого чая и фиалки, фолиевая кислота, цитрусовый биофлавоноидный комплекс и обязательно один или несколько из следующих компонентов:
Цинк. Важный микроэлемент для поддержания зрительных функций, защищает сетчатку и снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации. Если начинается дегенерация макулы, это существенно ухудшает зрение - становится трудно читать, невозможно вязать, вышивать или заниматься другим тонким рукоделием. Дефицит цинка и витамина А также напрямую связан с ухудшением ночного зрения.
Витамин А. Обеспечивает образование увлажняющей слезной пленки на поверхности глаза и защищает глаза от высыхания. Когда выработка слезы снижается, роговица перестает быть достаточно увлажненной, глаза выглядят усталыми, повышается риск воспаления, так как сухие глаза больше подвержены воздействию неблагоприятных внешних факторов окружающей среды. Витамин А не зря называют ключевым витамином для зрения!
Рибофлавин. При недостатке рибофлавина в организме возникает серьезный риск для зрения, поскольку существует вероятность врастания кровеносных сосудов в роговицу, образования васкуляризации, помутнения хрусталика и существенно возрастает риск развития катаракты.
Жирные кислоты Омега-3. Ценные жирные кислоты необходимы для самых разных процессов в организме, в том числе для защиты глаз и замедления развития различных глазных заболеваний.
Экстракт черники. Этот источник биологически активных веществ (антоцианы) рекомендуется принимать после операций на глазах, а также при повышенной нагрузке на глаза. Также экстракт черники рекомендуется всем людям старше 50 лет.
Витамины группы В, витамин С. Если витамины группы В участвуют в регуляции обмена веществ, улучшают цветовосприятие зрительного аппарата и адаптацию в темноте, то витамин С способствует укреплению сосудов и капилляров, предотвращая преждевременное развитие катаракты глаз.
Защитник глаз - лютеин
Макулярная дегенерация и катаракта - две самые распространенные причины слепоты во всем мире.
Современными нарушениями зрения, вызванными макулярной дегенерацией и катарактой, страдают примерно 25 миллионов человек, и прогнозируется, что к 2025 году это число утроится.
Этот риск можно снизить или замедлить прогрессирование проблемы, если употреблять достаточное количество лютеина.
Как лютеин, так и зеаксантин являются каротиноидами в сетчатке глаза. Лютеин является основным пигментом сетчатки и отвечает за остроту зрения, давая нам возможность видеть даже мельчайшие детали предметов. И лютеин, и зеаксантин также являются мощными антиоксидантами, которые защищают глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, защищая макулу в центральной части сетчатки от повреждения свободными радикалами.
"С продуманным и сбалансированным питанем мы можем получать большую часть необходимых для организма и здоровья веществ, но, к сожалению, не то количество лютеина, которое могло бы обеспечивать защитный эффект для глаз.
С пищей мы принимаем всего 1,5 мг лютеина, но защитный эффект будет, если принимать не менее 6 мг лютеина в день", - поясняет фармацевт. Клинические исследования также показали, что более высокие уровни лютеина (30 мг в день) приводят к увеличению его концентрации в организме, а также в макуле.
Позаботьтесь о своих глазах, чтобы вы могли дольше видеть мир
Врач или фармацевт посоветует вам, какие витамины лучше для глаз. Однако в надежде сохранить хорошее зрение на более длительный период нельзя ставить все карты на витамины или пищевые добавки - не менее важно помнить, что глаза тоже устают и нуждаются в отдыхе. Марите Шукеле рекомендует:
"Если вы регулярно работаете за компьютером, вам следует время от времени давать глазам отдых, тренировать их, попеременно смотреть вблизи, а затем снова вдаль, а также ежедневно принимать достаточное количество жидкости, что обеспечит качество слезоотделения и необходимый уровень влаги в глазах.
Как только слезная пленка пересыхает, об этом сигнализирует раздражение, в том числе головная боль. Следует помнить, что загрязнение окружающей среды также способствует образованию свободных радикалов - сигаретный дым, излучения, воспалительные процессы в организме, нарушения обмена веществ, фотодинамические реакции, вызванные светом и взвешенными в воздухе мелкими частицами от автомобильных двигателей, электростанций и дровяного отопления, снижают видимость и загрязняют воздух на более высоких уровнях."
В каких случаях рекомендуется принимать витамины для зрения
- Если работа предполагает частое пребывание на открытом воздухе в летний сезон, длительное пребывание под прямыми солнечными лучами или вблизи воды. Если лучи UVB более вредны для кожи, то лучи UVA более опасны для глаз, которые могут проходить через роговицу, переднюю поверхность глаза, поглощаясь хрусталиком и сетчаткой. Воздействие UV-лучей может вызвать помутнение хрусталика глаза, что приводит к развитию катаракты.
- Если тревожит синдром сухого глаза.
- Если на глаза ежедневно приходится большая нагрузка - работа за компьютером, длительное чтение, длительное вождение автомобиля.
- Если у кого-то в семье была возрастная макулярная дегенерация или другие заболевания глаз.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.
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