Витамины для улучшения зрения: в каких случаях они могут помочь

Экстракт черники. Этот источник биологически активных веществ (антоцианы) рекомендуется принимать после операций на глазах, а также при повышенной нагрузке на глаза. Также экстракт черники рекомендуется всем людям старше 50 лет.

Витамины группы В, витамин С. Если витамины группы В участвуют в регуляции обмена веществ, улучшают цветовосприятие зрительного аппарата и адаптацию в темноте, то витамин С способствует укреплению сосудов и капилляров, предотвращая преждевременное развитие катаракты глаз.

Защитник глаз - лютеин

Макулярная дегенерация и катаракта - две самые распространенные причины слепоты во всем мире.

Современными нарушениями зрения, вызванными макулярной дегенерацией и катарактой, страдают примерно 25 миллионов человек, и прогнозируется, что к 2025 году это число утроится.

Этот риск можно снизить или замедлить прогрессирование проблемы, если употреблять достаточное количество лютеина.

Как лютеин, так и зеаксантин являются каротиноидами в сетчатке глаза. Лютеин является основным пигментом сетчатки и отвечает за остроту зрения, давая нам возможность видеть даже мельчайшие детали предметов. И лютеин, и зеаксантин также являются мощными антиоксидантами, которые защищают глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, защищая макулу в центральной части сетчатки от повреждения свободными радикалами.

"С продуманным и сбалансированным питанем мы можем получать большую часть необходимых для организма и здоровья веществ, но, к сожалению, не то количество лютеина, которое могло бы обеспечивать защитный эффект для глаз.