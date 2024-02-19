В Плявниеках водитель потерял бдительность и разбил не только свою, но и чужую машину

Утром в пятницу, 16 февраля, в Плявниеках авария нарушила планы двух водителей, сообщает передача Degpunktā.
Когда владелица Volkswagen, припаркованного на улице Бралю Каудзишу, вышла из дома, ее ждал водитель Каспар. Он врезался в ее машину и уже вызвал на место происшествия сотрудников Государственной полиции, чтобы столкновение было зафиксировано. Обе машины пострадали довольно сильно, и, скорее всего, для того, чтобы вернуть их в дорожное движение, потребуется много времени.
Водитель рассказал, что засмотрелся и не заметил стоящую по правой стороне машину. "Испорченный день для двух человек", - сказал он.
На конкретном участке дороге аварии - не редкость, так как в рабочие дни движение по улице Бралю Каудзишу интенсивное. Посередине дороги оборудована автостоянка, которая определенно безопаснее парковки автомобиля на краю улицы.
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