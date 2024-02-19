В Плявниеках водитель потерял бдительность и разбил не только свою, но и чужую машину

Когда владелица Volkswagen, припаркованного на улице Бралю Каудзишу, вышла из дома, ее ждал водитель Каспар. Он врезался в ее машину и уже вызвал на место происшествия сотрудников Государственной полиции, чтобы столкновение было зафиксировано. Обе машины пострадали довольно сильно, и, скорее всего, для того, чтобы вернуть их в дорожное движение, потребуется много времени.