Видео ⟩ "Я продолжу дело Алексея Навального": Юлия Навальная выступила с обращением

Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная выступила с заявлением, в котором пообещала, что продолжит дело своего убитого мужа, а убийцы лидера российской оппозиции будут названы поименно. Видеообращение Юлии Навальной было опубликовано на YouTube.
"Привет. Это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам.
Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин",
- говорит она в начале обращения.
Юлия подчеркнула, что продолжит дело мужа:
"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной.
Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. …Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать".
"Россия, свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так много говорил мой муж - вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России, я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства, справедливости и любви", - цитирует Юлию Навальную Русская служба ВВС.
"Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем",
- сказала она в ходе видеообращения, добавив, что будут раскрыты личности тех, кто непосредственно причастен к убийству ее мужа. "Мы обязательно узнаем, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица", - приводит слова Юлии Навальной "Медуза".
Обращение Юлии Навальной:
Как отмечает Русская служба ВВС, видеообращение было опубликовано и в новом аккаунте Юлии Навальной в социальной сети X.
Ролик с обращением стал первым постом в ее аккаунте. В течение первого же часа после регистрации на него подписались около 16 тысяч человек.
Это второе выступление Юлии Навальной с тех пор, как появились сообщения о смерти ее мужа. 16 февраля она выступила с коротким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. В нем она призвала мировое сообщество сплотиться, чтобы победить этот "ужасающий режим".
Тогда она не говорила о готовности продолжить дело оппозиционного политика.
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