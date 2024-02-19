Видео ⟩ "Я продолжу дело Алексея Навального": Юлия Навальная выступила с обращением

"Привет. Это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам.

Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин",

- говорит она в начале обращения.

Юлия подчеркнула, что продолжит дело мужа:

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной.

Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. …Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать".