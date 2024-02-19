Информацию о смерти Кузьминова подтвердило и Главное управление разведки Минобороны Украины.

​Как написала испанская газета ABC, тело гражданина Украины с множественными пулевыми ранениями обнаружил сосед у гаража дома в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Вскоре в соседнем городе Эль-Кампельо нашли сгоревший автомобиль, предположительно, использованный предполагаемым убийцей.

Ведется следствие, правоохранительные органы Испании пока публично не подтверждают личность погибшего, однако сообщение о смерти Кузьминова, не вдаваясь в подробности, подтвердил Украинской службе Би-би-си представитель ГУР Украины Андрей Юсов. "Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе, и нашли застреленным", - цитирует свой источник в Главном управлении разведки издание "Украинская правда".

Как отмечает Telegram-канал "ЧТД", впервые информация о смерти Кузьминова появилась в проекте EurekaNews, который в своих публикациях в основном упоминает российские госагентства и провоенные Telegram-каналы. Позднее новость с платформ проекта была удалена.

Как сообщала военная разведка Украины, 23 августа 2023 года 28-летний пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8. Как рассказал сам Кузьминов, он сам связался с украинской стороной, потому что не хотел участвовать в российском вторжении.

Позднее Кузьминов рассказал, что уговаривал сдаться других членов экипажа, но те "начали агрессивно себя вести" и были убиты. По словам летчика, при пересечении границы по вертолету открыли огонь. Пилот, по его словам, думал, что стреляли со стороны РФ. Родственникам Кузьминова, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, до операции помогли покинуть Россию.

В октябре 2023 года корреспондент Сергей Зинин в эфире проправительственного телеканала "Россия 1" сообщил, что спецслужбы РФ получили приказ убить Кузьминова.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!