"Мы поладим, если вы не живёте только ради денег". 10 вопросов Ирине Приходько

Отметим, что у Ирины запланировано сразу три выступления в столице Латвии - 22 февраля в кинотеатре Kinogalerija K. Suns, а также два выступления 24 февраля в клубе Hamlets (одно из которых уже раскуплено).

На предстоящих стендап-концертах Приходько обсудит со зрителями всё, что беспокоит её: отношения с противоположным полом, истинно "женские" проблемы и ситуацию в мире.

RUS TVNET попросил Ирину Приходько закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В Барселоне я больше всего люблю... погоду.

2. Для меня лучший стендап-комик на русском языке... - это я. Не знаю, почему раньше себя недооценивала. На втором месте Илья Озолин.

3. Мне не хватает... скромности. На самом деле уверенности в себе и дерзости не хватает.

4. Танцы для меня... - и удовольствие, и боль.

5. В последний раз я громко смеялась... когда муж сказал - разбужу в 9 утра.

6. Лучше всего я готовлю... паэлью. Вообще всё готовлю лучше всего и почему-то раньше себя недооценивала.