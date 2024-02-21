"Мы поладим, если вы не живёте только ради денег". 10 вопросов Ирине Приходько

Уже на этой неделе стендап-комик из Беларуси Ирина Приходько впервые выступит со своим сольным концертом в Риге!
Отметим, что у Ирины запланировано сразу три выступления в столице Латвии - 22 февраля в кинотеатре Kinogalerija K. Suns, а также два выступления 24 февраля в клубе Hamlets (одно из которых уже раскуплено).
На предстоящих стендап-концертах Приходько обсудит со зрителями всё, что беспокоит её: отношения с противоположным полом, истинно "женские" проблемы и ситуацию в мире.
RUS TVNET попросил Ирину Приходько закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В Барселоне я больше всего люблю... погоду.
2. Для меня лучший стендап-комик на русском языке... - это я. Не знаю, почему раньше себя недооценивала. На втором месте Илья Озолин.
3. Мне не хватает... скромности. На самом деле уверенности в себе и дерзости не хватает.
4. Танцы для меня... - и удовольствие, и боль.
5. В последний раз я громко смеялась... когда муж сказал - разбужу в 9 утра.
6. Лучше всего я готовлю... паэлью. Вообще всё готовлю лучше всего и почему-то раньше себя недооценивала.
7. Мы поладим, если… у вас есть самоирония и вы не живёте только ради денег.
8. Для меня всегда примером для подражания был(-а)... Всегда были разные люди. Недавно пересмотрела все документалки про Цоя, выдающийся человек.
9. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летней, я бы сказала... "Не все люди хорошие, среди них есть пид*расы".
10. Я боюсь... что мы схлопнемся обратно в сингулярность. Хотя все вместе схлопнемся, и уже не так страшно. Тогда, получается, ничего не боюсь.
Билеты на выступления Ирины Приходько в Риге можно приобрести на сайтах Biļešu Serviss и Ticketshop, а полная информация о местах и датах проведения других концертов - на сайте https://irinozavr.ru/.
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