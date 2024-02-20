Трамп в комментарии о смерти Навального избегает упоминания Путина

Бывший президент США Дональд Трамп, являющийся наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих осенью выборах президента США, в понедельник, 19 февраля, впервые прокомментировал убийство лидера российской оппозиции Алексея Навального, но избежал критиковать Кремль, вместо этого говоря о падении США.
"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все сильнее осознать, что происходит в нашей стране", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, отметив, что "нечестные, радикально левонастроенные политики, прокуроры и судьи" медленно ведут США по пути разрушения. Трамп осудил "открытые границы, фальсифицированные выборы и грубые несправедливые судебные решения" в Соединенных Штатах, которые он назвал "нацией, переживающей упадок.
Трамп ни словом не упомянул о российском правительстве или Владимире Путине. Долгое молчание Трампа о смерти Навального вызвало критику оппонентов.
"То, что он ничего не признает в связи с Навальным - либо он встает на сторону Путина и считает нормальным, что Путин убил одного из своих политических оппонентов, либо он просто не считает, что это такая большая проблема", - сказала Никки Хейли в эфире телеканала ABC This Week. Хейли считается главной конкуренткой Трампа в борьбе за номинацию Республиканской партии на президентских выборах. "Любой из этих случаев вызывает тревогу. Любой из них - проблема", - добавила она.
Трамп недавно потряс западных союзников, заявив, что США не будут защищать страны НАТО от нападения России, если те не выполнят финансовые обязательства.
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