Трамп в комментарии о смерти Навального избегает упоминания Путина

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все сильнее осознать, что происходит в нашей стране", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, отметив, что "нечестные, радикально левонастроенные политики, прокуроры и судьи" медленно ведут США по пути разрушения. Трамп осудил "открытые границы, фальсифицированные выборы и грубые несправедливые судебные решения" в Соединенных Штатах, которые он назвал "нацией, переживающей упадок.

"То, что он ничего не признает в связи с Навальным - либо он встает на сторону Путина и считает нормальным, что Путин убил одного из своих политических оппонентов, либо он просто не считает, что это такая большая проблема", - сказала Никки Хейли в эфире телеканала ABC This Week. Хейли считается главной конкуренткой Трампа в борьбе за номинацию Республиканской партии на президентских выборах. "Любой из этих случаев вызывает тревогу. Любой из них - проблема", - добавила она.