ФОТО ⟩ На парковке торгового центра в Таллинне две недели штрафуют один и тот же автомобиль

"Большинство штрафов выписывается людям, которые случайно забыли установить парковочные часы. Эта часть проблемы, к счастью, решается, так как обязательство иметь парковочные часы можно легко заменить автоматическим распознаванием номеров - по этому пути пошли торговый центр Järve и в этом году к такой системе присоединился центр Ülemiste", - говорит Кыйв.

Еще одна часть штрафов, по его словам, выписывается тем, кто случайно ошибся при вводе данных. "Например, X70 вместо X07 или аналогичная ошибка в написании номерного знака автомобиля. В этих случаях также нет злого умысла, и штраф не является логичным решением. Однако по закону у парковочной фирмы нет другого выхода, как взимать плату за парковку в такой ситуации", - отмечает он.

Есть и небольшая часть, по оценкам, менее 10 процентов парковочных штрафов, которая приходится на тех, кто сознательно не платит за парковку или паркуется с нарушением правил (на желтых линиях и так далее). "Это также единственные ситуации, в которых штраф за парковку действительно оправдывает себя", - считает Кыйв.