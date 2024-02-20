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Видео ⟩ Мать Навального обратилась к Путину, требуя вернуть тело ее сына

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš no video

Мать убитого российского оппозиционера Алексея Навального Людмила Навальная через видео обратилась к Владимиру Путину и потребовала вернуть ей тело Алексея, сообщает российское независимое СМИ The Insider.

"Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", - заявила мать Навального.

Видеообращение Людмилы Навальной было снято возле исправительной колонии "Полярный волк", где на прошлой неделе умер Алексей Навальный.

"Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, мне даже не говорят, где он находится", - указала Людмила Навальная.

"Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас", - подчеркнула она.

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