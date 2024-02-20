Нарушив санкции, Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль класса люкс российского производства

Санкции Совета безопасности ООН запрещают ввозить в Северную Корею товары класса люкс, включая автомобили класса люкс. Впрочем, российский диктатор Владимир Путину подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль именно такого класса, сообщает Deutsche Welle.
Военный преступник Путин подарил Киму на день рождения российский лимузин, нарушив таким образом санкции Совбеза ООН против Пхеньяна, наложенные из-за ядерной программы Северной Кореи.
Ранее северокорейское госагентство CTAK сообщило, что 18 февраля Путин "презентовал" Киму "личную машину российского производства". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речь идет об автомобиле марки Aurus.
Модель машины Песков уточнить отказался, однако, как пишут российские СМИ, скорее всего - это лимузин Aurus Senat, на котором ездит и сам путин. Именно такой автомобиль военный преступник показал Киму в сентябре 2023 года, когда тот находился с визитом в России. Согласно российским источникам, цена Aurus Senat начинается с 41 миллиона рублей - примерно 440 тысяч долларов. Известно, что 8 января Ким Чен Ыну исполнилось 40 лет.
Поставки северокорейского оружия России
По данным Национальной разведки Южной Кореи, с августа 2023 года Пхеньян осуществил 10 поставок вооружения Москве, в целом отправив примерно один миллион артиллерийских снарядов, которые используются в войне против Украины. Ряд экспертов, со ссылкой на снимки с американских спутников, утверждает, что Северная Корея также передала российским военным баллистические ракеты. Как Москва, так и Пхеньян категорически отвергают обвинения в поставках такого типа.
Ранее, в сентябре 2023 года, Владимир Путин сообщил, что Россия соблюдает все ограничения, установленные Совбезом ООН против Северной Кореи. Однако в начале февраля американское издание The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Москва разблокировала часть северокорейских активов в российском банке, которые были заморожены в связи с санкциями ООН.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!