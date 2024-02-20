Источником большинства киберугроз в прошлом году была Россия

Манипулятивные меры в основном качественные и целенаправленные, поэтому иногда мошенникам удается их реализовать. Получая своевременную информацию о подозрительных попытках связаться с высокопоставленными государственными чиновниками, SAB может оказать поддержку в таких ситуациях.

В латвийском киберпространстве продолжалась регулярная деятельность хактивистов, поддерживающих агрессивную политику России, и в прошедший период с разной интенсивностью проводились атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS), направленные на государственные учреждения, критически важные объекты государственной инфраструктуры, включая финансовые, транспортные и коммуникационные учреждения, а также различные компании. Наблюдение за DDoS-атаками показывает, что даже если их количество временами уменьшалось, интенсивность атак возрастала.

В целом они были успешно отражены и не привели к каким-либо длительным нарушениям в работе систем.

Помимо кибератак на государственные объекты и учреждения, вред может быть нанесен и обычным людям путем получения доступа к банковским счетам и т. п.

Чтобы минимизировать подобные риски, рекомендуется менять пароли и регулярно устанавливать обновления.

Также зафиксирована тенденция кибератак на компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Получив доступ к компьютерным сетям этих компаний, злоумышленники в дальнейшем пытаются получить доступ к компьютерным сетям их клиентов, так как эти компании часто имеют доступ и к ним. ИТ-компаниям необходимо внимательно следить за своими компьютерными сетями, регулярно обновлять программное обеспечение и удалять ненужные серверы.

В свою очередь, заказчики должны обеспечить ИТ-компаниям доступ только к определенным серверам, которые не подключены к общей компьютерной сети учреждения. По возможности следует внедрить двухфакторную аутентификацию.

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