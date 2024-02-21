Мнение ⟩ Выставка с разбомбленным Таллинном показывает, к чему приводит заигрывание с "русским миром" Путина

И крайне верным было решение демонстрировать их не в закрытой галерее, куда пришли бы разве что те, кто уже и так все прекрасно понимает, а на всеобщем обозрении, что называется, в лоб, заставив прочувствовать рандомного жителя Таллинна весь тот ужас, который может случиться с его квартирой, его домом и его жизнью, окажись он на месте жителя условного Харькова.

Спальные районы - не случайная локация

Особенно стоит отдать должное авторам выставки за то, что они разместили свои работы в таллиннских "спальниках", где проживает в основном русскоязычное население. Именно им в первую очередь стоит показать то, к чему может привести легкомысленное отношение к войне в Украине и заигрывание с "русским миром". Если вы с Раадику или Паэ и поддерживаете Путина, готовьтесь к тому, что именно так может однажды начать выглядеть ваш дом.

Совсем нестрашно, если увидев эти фото, житель Ласнамяэ потеряет праздничное настроение, или же, допустим, испугается ребенок. Мы живем в реальном мире, а не в розовых облаках. Страшно как раз то, если люди не начнут понимать последствия своих действий и не осознают наконец, что война не где-то там далеко, а рядом, и может прийти в ваш дом, если украинцы проиграют. Это полезно напомнить в том числе и Юлианне Юрченко, если ее пугает перспектива не разрушенного Ласнамяэ, а расстроенных лиц в День независимости, которой якобы чреваты эти плакаты.

Такие плакаты было бы неплохо также разместить и в столицах Венгрии или Словакии, где пророссийские правительства препятствуют военной помощи Украине и принятию антироссийских санкций. Поддержку Украины ослаблять ни в коем случае нельзя, потому что на карту поставлено уже слишком много. Когда как не в годовщину вторжения России в Украину напоминать об этом?

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