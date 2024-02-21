Выставка "Момент" - это прекрасный пример искусства, которое, может, и не способствует улучшению психического здоровья, зато очень эффективно заставляет задуматься, что может случиться с Таллинном, если не продолжать поддерживать Украину в том объеме, в котором ей это необходимо, считает эстонский активист и блогер Даниил Куракин. Ознакомиться с его мнением предлагает портал Rus.postimees.
Мнение ⟩ Выставка с разбомбленным Таллинном показывает, к чему приводит заигрывание с "русским миром" Путина
Близится вторая годовщина с начала самой большой войны в Европе со времен Второй мировой войны, и так уж сложилось, что эта дата теперь навсегда связана с Днем независимости Эстонии. Поэтому напомнить о том, что было бы, если бы эта война перекинулась на другие соседние с Россией страны, является отличной идеей.
Негодование, высказанное по этому поводу старейшиной таллиннского района Ласнамяэ Юлианной Юрченко, можно было бы понять, если бы мы жили вдалеке от страны-агрессора, лучше всего - где-нибудь на другом континенте. Но мы являемся соседями России, а наш Таллинн - всего в каких-то двухстах километрах от российской границы. Напоминать об этом факте жителям нашей страны совсем не лишне, особенно - с учетом того, что вероятность материализации в соседних с Россией странах страшных изображений на этих плакатах не нулевая.
Искусство должно побуждать к размышлениям
Искусство не обязано способствовать улучшению психического здоровья. Хорошее искусство заставляет тебя о чем-то задуматься, и выставка "Момент" с этим прекрасно справляется. Не нужны никакие дополнительные пояснения, чтобы понять, что так будет выглядеть Таллинн, если Украина проиграет войну с Россией.
Украинцы сегодня являются щитом западного мира, перемалывая российские орды, но при этом платя за это огромную цену. Сигналы о том, что Украине стало тяжелее оказывать финансовую и военную помощь, двигают нас ближе к будущему, изображенному на этих плакатах, потому что вдоволь наигравшись с Украиной, Путин вполне может пожелать опробовать и щит НАТО на прочность.
И в таком случае уже не будут актуальны ни новые ласнамяэские велодорожки, ни открытие зимнего катка в Тондираба, ни корзинки со светоотражателями на очередных выборах. Эти плакаты заставляют задуматься о том, что в случае войны, если агрессор дойдет до Таллинна, самые тяжелые бои будут именно за Ласнамяэ, потому что, во-первых, это самый восточный район города, а во-вторых, он находится на возвышенности и с него можно вести обстрел Таллинна с более выгодных позиций.
Это все означает, что именно Ласнамяэ имеет высокие риски оказаться внешне похожим на захваченные города Украины. Мы действительно живем в такое время, когда приходится задумываться о стратегическом значении самого большого района Таллинна, а на границе строятся укрепления, чтобы такие варианты развития событий можно было предотвратить.
Мы все еще должны быть благодарны украинцам за то, что они сдерживают натиск военной машины Путина и не позволяют повторить сценарий Мариуполя, Бахмута или Авдеевки в городах Эстонии. Именно об этом, я считаю, эта выставка; о том, чтобы напомнить местным жителям, что если поддержка Украины прекратится, изображения на фото могут стать нашей реальностью.
И крайне верным было решение демонстрировать их не в закрытой галерее, куда пришли бы разве что те, кто уже и так все прекрасно понимает, а на всеобщем обозрении, что называется, в лоб, заставив прочувствовать рандомного жителя Таллинна весь тот ужас, который может случиться с его квартирой, его домом и его жизнью, окажись он на месте жителя условного Харькова.
Спальные районы - не случайная локация
Особенно стоит отдать должное авторам выставки за то, что они разместили свои работы в таллиннских "спальниках", где проживает в основном русскоязычное население. Именно им в первую очередь стоит показать то, к чему может привести легкомысленное отношение к войне в Украине и заигрывание с "русским миром". Если вы с Раадику или Паэ и поддерживаете Путина, готовьтесь к тому, что именно так может однажды начать выглядеть ваш дом.
Совсем нестрашно, если увидев эти фото, житель Ласнамяэ потеряет праздничное настроение, или же, допустим, испугается ребенок. Мы живем в реальном мире, а не в розовых облаках. Страшно как раз то, если люди не начнут понимать последствия своих действий и не осознают наконец, что война не где-то там далеко, а рядом, и может прийти в ваш дом, если украинцы проиграют. Это полезно напомнить в том числе и Юлианне Юрченко, если ее пугает перспектива не разрушенного Ласнамяэ, а расстроенных лиц в День независимости, которой якобы чреваты эти плакаты.
Такие плакаты было бы неплохо также разместить и в столицах Венгрии или Словакии, где пророссийские правительства препятствуют военной помощи Украине и принятию антироссийских санкций. Поддержку Украины ослаблять ни в коем случае нельзя, потому что на карту поставлено уже слишком много. Когда как не в годовщину вторжения России в Украину напоминать об этом?
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