Вике-Фрейберга: Путин оставил Навального в живых как приманку для своих сторонников

По словам бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, российский диктатор Владимир Путин держал в живых лидера оппозиции Алексея Навального, скончавшегося на прошлой неделе, в качестве приманки для выявления его сторонников.
В интервью программе Šodienas jautājums Латвийского телевидения она рассказала, что, пытая Навального в тюрьме, но все же оставив его в живых, путинский режим получил возможность выявить сторонников идей Навального, чтобы они потенциально вышли на улицы. "Тогда их можно будет арестовать, идентифицировать и еще более жестко прижать любые протесты и альтернативное мышление", - считает экс-президент.
Она считает, что Путин готов на любой безумный шаг и весь мир должен ожидать худшего сценария. Для нашего региона это означает необходимость продолжать укреплять наш военный и оборонный потенциал - от Финляндии до Польши. "Весь этот регион необходимо укрепить таким образом, чтобы он стал способен защитить себя, и в случае, если российский лидер примет глупое решение, силы НАТО смогут использовать весь свой потенциал, чтобы противостоять ему и в этом случае действительно победить его".
На просьбу прокомментировать реакцию Европы на агрессию России Вике-Фрейберга ответила, что она была адекватной, но запоздалой, что наиболее ярко демонстрирует направление внешней политики Германии и ее политики безопасности. Причиной этого, вероятно, был пацифизм, привитый немцам еще с послевоенного периода.
В пятницу, 16 февраля, российские власти заявили, что Навальный умер в тюрьме в Ямало-Ненецком автономном округе.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
В конце декабря Навального перевели в колонию особого режима, построенную в 1960-е годы на месте бывшего лагеря ГУЛАГа.
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