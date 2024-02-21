Вике-Фрейберга: Путин оставил Навального в живых как приманку для своих сторонников

В интервью программе Šodienas jautājums Латвийского телевидения она рассказала, что, пытая Навального в тюрьме, но все же оставив его в живых, путинский режим получил возможность выявить сторонников идей Навального, чтобы они потенциально вышли на улицы. "Тогда их можно будет арестовать, идентифицировать и еще более жестко прижать любые протесты и альтернативное мышление", - считает экс-президент.

Она считает, что Путин готов на любой безумный шаг и весь мир должен ожидать худшего сценария. Для нашего региона это означает необходимость продолжать укреплять наш военный и оборонный потенциал - от Финляндии до Польши. "Весь этот регион необходимо укрепить таким образом, чтобы он стал способен защитить себя, и в случае, если российский лидер примет глупое решение, силы НАТО смогут использовать весь свой потенциал, чтобы противостоять ему и в этом случае действительно победить его".