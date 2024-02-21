Экономика РФ столкнулась с проблемой, которую не выйдет решить до 2030 года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина признала, что "напряжение на рынке труда, возможно, достигло максимума, потому что ему больше некуда расти. Спрос на рабочую силу почти во всей стране превышает имеющуюся численность рабочих".

По итогам 2023 года общее количество вакансий в России на 250 тысяч превысило количество имеющихся сотрудников, подсчитали аналитики. Однако в Северо-Кавказском регионе имеется значительное количество свободной рабочей силы.

Кавказский регион существенно отличается от других – уровень безработицы здесь исторически выше, чем в остальной России (9,2% в регионе против 3% в целом по стране). Социальные отчисления также выше, чем в остальной части страны (27% против 19%). Самые слабые показатели в Ингушетии - там реальный уровень безработицы составляет 27%, тогда как официально зарегистрированный - 8,3%.

Нехватка трудовых ресурсов является основной проблемой, препятствующей расширению сферы товаров и услуг. С этой проблемой столкнулся и сам Центробанк России. "У нас самих есть определенный дефицит кадров. Ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов в сфере IТ и информационной безопасности", - призналась Набиуллина.

Недостаток кадров в России достиг состояния "идеального шторма". Война углубила демографическую яму, из которой Россия вряд ли выберется до конца этого десятилетия. На рынок труда выходят родившиеся в 1990-е годы (одно из самых малочисленных поколений в России), а самое многочисленное послевоенное поколение уходит на пенсию.

Проблема усугубляется мобилизацией, эмиграцией и ограничением трудовой миграции. Именно поэтому экономисты российских госбанков признают, что быстрого решения проблемы не существует. Ситуация может улучшиться только через несколько лет. Прогнозируется, что около 2030 года нехватка рабочей силы может составить около 2-4 миллионов человек.

Эта проблема замедляет экономику. Не имея возможности восполнить штат, компании вынуждены снижать требования к потенциальным сотрудникам, что снижает качество и производительность труда. Аналогичным образом, экономическая активность также значительно снизилась из-за мобилизации, и в настоящее время нет возможности ее повысить.

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